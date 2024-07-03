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вблизи форты, ступили на землю, созданную трудом человека в 18 столетии…. Поднялись на маяк, не буду писать о впечатлениях, просто подойдите к нему, приоткройте дверь, поднимитесь наверх…. Отдельное спасибо за помощь с организацией поездки (мы застряли в пробке-дорожные работы-опаздывали… и ребята нашли выход из ситуации!!!) очень подробное сопровождение: куда идти и т. п., нашли причал с первого раза, хотя с ориентированием у меня обычно проблемы:) Уверенный, знающий капитан, который интересно рассказывает о фортах, людях, легендах, видно, что ему нравится нас удивлять, что Кронштадт для него не только место работы. Очень рекомендую!