1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:15
Завтра в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Популярное предложение
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:30
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай3 июля 2024Все супер. Пледы в наличии) Рекоменданте!
- ТТатьяна1 июля 2024Это космос!!! Первый раз были в Кронштадте, и, уверена, не почувствовали бы его духа, если бы не эта прогулка. Увидели
- ЮЮлия29 июня 2024Были на экскурсии с капитаном- экскурсоводом Платоном, все очень понравилось. Большое спасибо Платону за интересный рассказ и отличное морское путешествие. Виды с маяка открываются просто великолепные! Прекрасный маршрут.
- ММарина29 июня 2024Два с половиной часа на одном дыхании! Все отлично! Спасибо за прекрасную экскурсионную программу! Будем рекомендовать друзьям и с удовольствием посмотрим другие маршруты
- ААнтон23 июня 2024Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик, блестяще знает историю Кронштадта,
- ЯЯна20 июня 2024Отличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, что есть смысл где-то высаживаться.
- ППавел15 июня 2024Ну почему 4 а не 5 звёзд - потому что заказанную экскурсию мы не получили. Причем узнали об этом после
- ААлиса11 июня 2024Большая благодарность, за прекрасную экскурсию! Мы ходили всей семьей я с мужем и дети (девочки 12 и 14 лет) Всем было очень интересно и познавательно! Рекомендуем)
- ССветлана7 июня 2024Выбирали экскурсию по Кронштадту на определенный день и ориентировались на отзывы о гиде. И вот мы в здесь. Очень потрясающую
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год на выходные, 67 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь