Экскурсии выходного дня в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кронштадте, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
13 отзывов
Популярное предложение
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:15
Завтра в 16:00
3 500 за человека
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
14 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:30
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    3 июля 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Все супер. Пледы в наличии) Рекоменданте!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
    Это космос!!! Первый раз были в Кронштадте, и, уверена, не почувствовали бы его духа, если бы не эта прогулка. Увидели
    читать дальше

    вблизи форты, ступили на землю, созданную трудом человека в 18 столетии…. Поднялись на маяк, не буду писать о впечатлениях, просто подойдите к нему, приоткройте дверь, поднимитесь наверх…. Отдельное спасибо за помощь с организацией поездки (мы застряли в пробке-дорожные работы-опаздывали… и ребята нашли выход из ситуации!!!) очень подробное сопровождение: куда идти и т. п., нашли причал с первого раза, хотя с ориентированием у меня обычно проблемы:) Уверенный, знающий капитан, который интересно рассказывает о фортах, людях, легендах, видно, что ему нравится нас удивлять, что Кронштадт для него не только место работы. Очень рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    29 июня 2024
    Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
    Были на экскурсии с капитаном- экскурсоводом Платоном, все очень понравилось. Большое спасибо Платону за интересный рассказ и отличное морское путешествие. Виды с маяка открываются просто великолепные! Прекрасный маршрут.
    Были на экскурсии с капитаном- экскурсоводом Платоном, все очень понравилось. Большое спасибо Платону за интересный рассказ
  • М
    Марина
    29 июня 2024
    Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
    Два с половиной часа на одном дыхании! Все отлично! Спасибо за прекрасную экскурсионную программу! Будем рекомендовать друзьям и с удовольствием посмотрим другие маршруты
    Два с половиной часа на одном дыхании! Все отлично! Спасибо за прекрасную экскурсионную программу! Будем рекомендоватьДва с половиной часа на одном дыхании! Все отлично! Спасибо за прекрасную экскурсионную программу! Будем рекомендовать
  • А
    Антон
    23 июня 2024
    Кронштадт - мифы и реальность
    Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик, блестяще знает историю Кронштадта,
    читать дальше

    очевидно имеет уникальный опыт вождения экскурсий, а потому и маршрут и рассказ отлично структурированы, погружаешься в тему и не оторваться. Прекрасное отношение к экскурсантам, внимательное и уважительное. Кронштадт прекрасен. Убедительно рекомендую!

    Посетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчикПосетил несколько экскурсий организованных через Трипстер. Все были хороши, но эта лучшая. Гид Алевтина прекрасный рассказчик
  • Я
    Яна
    20 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Отличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, что есть смысл где-то высаживаться.
    читать дальше

    Подождём завершения реконструкции. Крутая подача материала, была не экскурсия, а театрализованное представление. Не перегружено датами, хотя они были. Остроумно, весело, непринуждённо. Новые знания, отличное настроение и супер-эмоции от прогулки. Спасибо! P.S. пришлось ждать остальных участников группы. Пожелание туристам - уважайте время друг друга, если экскурсия не индивидуальная, опаздывать так себе тема.

    Отличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, чтоОтличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, что
  • П
    Павел
    15 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Ну почему 4 а не 5 звёзд - потому что заказанную экскурсию мы не получили. Причем узнали об этом после
    читать дальше

    прибытия в Кронштадт. Теперь почему 4 звезды в такой ситуации - организатор сделал многое, чтобы спасти положение. К назначенному времени нам была найдена предложена другая экскурсия. Она а) была короче на 15 минут, б) шла с аудиогидом и в) до нее было полчаса пешим ходом, но…. А) тоже на катере, форты мы объехали, б) аудиогид был хороший, записан артистом, в) прогулка по Кронштадту, выход из порта через военные корабли и подлодки, пышечная вкусная… Вобщем мы не в обиде, что накладка произошла - главное как ее исправили

  • А
    Алиса
    11 июня 2024
    Кронштадт - мифы и реальность
    Большая благодарность, за прекрасную экскурсию! Мы ходили всей семьей я с мужем и дети (девочки 12 и 14 лет) Всем было очень интересно и познавательно! Рекомендуем)
  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Кронштадт - мифы и реальность
    Выбирали экскурсию по Кронштадту на определенный день и ориентировались на отзывы о гиде. И вот мы в здесь. Очень потрясающую
    читать дальше

    и увлекательную экскурсию по городу провела Алевтина Павловна. Эти 3 часа пролетели, как один миг. Очень хорошая подача материала,все продумано до мелочей. Получили море впечатлений,но при этом не ощущается, что ты перегружен. После экскурсии осталось "приятное послевкусие". Спасибо Вам большое!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
  2. Кронштадт - мифы и реальность
  3. Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год на выходные, 67 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам