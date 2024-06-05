Военные экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Кронштадте, цены от 4 444 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • Б
    Борис
    21 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
  • Л
    Лена
    16 апреля 2024
    Понять величие Кронштадта
    Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу видно, когда человек влюблен в свой город!
    Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! СразуБыли на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Военные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кронштадт в любую погоду
  2. Понять величие Кронштадта
  3. Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 444 до 10 680. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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