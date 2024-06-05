1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ББорис21 мая 2024Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
- ЕЕвгений19 мая 2024Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
- ЛЛена16 апреля 2024Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу видно, когда человек влюблен в свой город!
- ССергей28 марта 2024Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Военные»
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