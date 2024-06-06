Музеи и искусство Кронштадта

Найдено 7 экскурсий в категории «Музеи» в Кронштадте, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
212 отзывов
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 400 за всё до 6 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
«Кронштадт постепенно превращается в город музей»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Кронштадт в любую погоду
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Кронштадт в любую погоду: история, форты и музей под крышей
Приглашаем на уникальную экскурсию по Кронштадту! Откройте для себя историю флота, не беспокоясь о погоде
Начало: На улице Восстания
«Следующая остановка — Музей военно-морской славы с интерактивной экспозицией, которая расскажет об этапах развития и становления флота в России»
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
«При желании можно отправиться на морскую прогулку (оплачивается отдельно), посетить форт Константин, форт Александр 1, побывать в Морском музее»
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
10 отзывов
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
«О Кронштадте — в частном музее»
12 июня в 08:30
16 июня в 09:00
600 за человека
Экскурсия по Музею военно-морской славы в Кронштадте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в морскую историю: Экскурсия по Музею военно-морской славы Кронштадта
Откройте страницы морской истории в Кронштадте. Экскурсия в музей военно-морской славы - это увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: напротив касс музея
«/льготный (для пенсионеров, студентов и детей с 8 до 18 лет, необходим документ, подтверждающий возраст) и сбор музея — 2000 руб»
11 июня в 10:30
25 июня в 10:30
4 444 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Мы были с мужем на экскурсии с Ольгой 29 апреля 2024. Время пролетело незаметно. Очень интересная информация, а еще нельзя
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    не отметить прекрасную правильную речь Ольги. Всегда обращаю внимание на это на экскурсиях. Также порадовало, с какой гордостью и любовью Ольга рассказывала про историю Кронштадта. Отличный был день! Мы любим индивидуальные экскурсии Трипстера. Эту однозначно рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Отличная экскурсия, проведенная с огромной любовью к городу. Гид показала самые красивые и интересные места, рассказала и объяснила многие моменты, связанные с Кронштадтом. Очень здорово!
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Удивительный Кронштадт
    Замечательно прогулялись по Кронштадту! Узнали много интересного о городе от местного жителя. Ольга учла рекомендации по маршруту, посоветовала прекрасный ресторанчик где остановились после экскурсии.
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Нескучный Кронштадт
    Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
  • Б
    Борис
    21 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Кронштадт в любую погоду
    Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
  • А
    Алексей
    10 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия! Особенно понравились интересная подача материала, разнообразие тем, скуки на экскурсии не было совсем! Все с юмором, легко и очень
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    познавательно. Приятно видеть любовь экскурсовода к своему делу и городу. Еще раз благодарим Никиту за такое замечательное время препровождение! Однозначно рекомендуем к посещению:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Музеи»

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  2. Самое главное
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  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
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