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Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы

Светлана
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Светлана – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день

Программа

Путешествие начинается в Санкт-Петербурге от вашего отеля (с трассовой экскурсией), с расчетом прибытия к пуску фонтанов в Петергофе к 11.00. Сначала — прогулка по парку Петергофа, затем отправляемся в Кронштадт.

В ходе программы:

  • проедем по знаменитой Петергофской дороге, где расположены известные и неизвестные усадьбы, поговорим о знаменитых владельцах;
  • увидим торжественный запуск фонтанов Петергофа, поговорим об истории Императорской резиденции, об эвакуации предметов и оккупации пригорода во время Великой Отечественной войне, научной реставрации после войны, увидим все фонтаны и, конечно, остановимся около веселых «фонтанов — шутих»;
  • отправимся в созданный Петром Великим город — морскую крепость Кронштадт, познакомимся с его уникальными гидротехническими и оборонительными сооружениями, архитектурным ансамблем и своеобразным колоритом, многочисленными памятниками и великолепным Морским собором.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашей гостиницы и заканчивается в удобном для вас месте.
  • Дополнительные расходы: если у вас нет своего транспорта, транспортные услуги (микроавтобус на 8 пассажирских мест — 5000 рублей, если вас 2-ое, мы можем арендовать транспорт дешевле), а также билет в Нижний парк Петергофа (для детей — бесплатно, для взрослых — 300 рублей в будние дни, 400 рублей в выходные).
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 сентября 2018
Добрый день. От лица нашего руководства, от работников и от себя лично выражаю огромную благодарность Светлане, за проведение экскурсии 25 августа нашим работникам! Экскурсия очень понравилась, и Светлана своими рассказами о памятниках в Санкт - Петербурге и о самом городе, показала,что она знаток своего дела, имеет огромный багаж знаний, провела увлекательную и познавательную экскурсию. Светлана очень трепетно относится к своей работе. Огромное спасибо.
Коллектив ООО " Фабрика Дерусса", Вологодская область, п. Хохлово.

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