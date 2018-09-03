Герои города воинской славы

О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира

Мария Шлендова в своей книге «Они родились в Кронштадте» писала «Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове и одно из условий формирования сильных людей с особым складом характера.» Я познакомлю вас с судьбами и героическими поступками таких людей — прославленных русских моряков, которые жили и служили в нашем городе. Они вписали свои имена в историю России и мира. Благодаря им Кронштадт зовется городом воинской славы. Вы узнаете о жизни и победах знаменитого флотоводца Ушакова, о вкладе в развитие города Беллинсгаузена, открывшего Антарктиду, об удивительном кругосветном путешествии Головина, о службе главнокомандующего Черноморским флотом Лазарева и о многих других.