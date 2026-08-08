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Петергоф и Кронштадт за один день

Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
5
14 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день

Описание экскурсии

Путешествие начинается в Санкт-Петербурге (с трассовой экскурсией) с расчетом прибытия к запуску фонтанов в Петергофе в 11:00. Сначала — прогулка по парку Петергофа, затем отправляемся в Кронштадт.

На экскурсии мы:

  • проедем по знаменитой Петергофской дороге, где расположены известные и неизвестные усадьбы, поговорим о знаменитых владельцах;
  • увидим торжественный запуск фонтанов Петергофа, поговорим об истории Императорской резиденции, об эвакуации предметов и оккупации пригорода во время Великой Отечественной войне, научной реставрации после войны, увидим все фонтаны и, конечно, остановимся около веселых «фонтанов — шутих»;
  • отправимся в созданный Петром Великим город — морскую крепость Кронштадт, познакомимся с его уникальными гидротехническими и оборонительными сооружениями, архитектурным ансамблем и своеобразным колоритом, многочисленными памятниками и великолепным Морским собором.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Нижний парк, в том числе для гида: 900 ₽ за чел. для граждан РФ в будни, 1100 ₽ в выходные, учащиеся 14–18 лет — 600 ₽, до 14 лет — бесплатно
  • По договорённости экскурсию можно продлить за доплату из расчета 2000 ₽/час (экскурсия и машина с водителем)

Вопросы транспорта

  • Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне. Для группы 1-6 человек транспорт включен в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6435 туристов
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод и краевед, страстно люблю Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы о времени оккупации Пушкина, интересуюсь историей
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революций и блокады Ленинграда. Специализируюсь на истории Дома Романовых, особенно на рубеже 19 и 20 веков, а также жизни Дома Романовых в эмиграции. Я всё время обучаюсь, получаю лицензии в музеях, участвую в мастер-классах старших коллег и смотрю, как надо проводить экскурсии и чего лучше избегать. Считаю, что помимо знаний гиду важно проявлять свою эмоциональность и артистичность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
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Н
Светлана, замечательный гид и человек🤩 Получился очень насыщенный впечатлениями и информацией день. Огромное спасибо за профессионализм и способность адаптировать информацию для нас и ребенка 🤗Обязательно вернемся 😉
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Т
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
Светлана просто чудо. Даже трескучий мороз не помешал нашей экскурсии. Время пролетело незаметно, не хотелось расставаться. Всем рекомендую
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Елена
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод! Остались очень довольны, было очень интересно, узнали много нового для себя! Провели замечательный день вместе😍
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!+2
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
Очень интересная и душевная экскурсия. Светлана - милейшая и очаровательная женщина, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
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С
Добрый день. От лица нашего руководства, от работников и от себя лично выражаю огромную благодарность Светлане, за проведение экскурсии 25 августа нашим работникам! Экскурсия очень понравилась, и Светлана своими рассказами
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о памятниках в Санкт - Петербурге и о самом городе, показала,что она знаток своего дела, имеет огромный багаж знаний, провела увлекательную и познавательную экскурсию. Светлана очень трепетно относится к своей работе. Огромное спасибо.
Коллектив ООО" Фабрика Дерусса", Вологодская область, п. Хохлово.

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И
Хотели выразить благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Петергоф и Кронштадт! В Санкт-Петербурге у нас было 5 экскурсий с разными гидами, но экскурсия со Светланой превзошла все наши ожидания! Мы
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не заметили, как пролетел день! Светлана, очень эрудированна, с энциклопедическими знаниями, но при этом очень легкий, позитивный, влюбленный в свое дело экскурсовод! Обязательно вернемся в Санкт- Петербург и очень надеемся на новые встречи со Светланой с ее потрясающими экскурсиями! Спасибо!!!

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И
Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас
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