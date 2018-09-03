Истории Кронштадта и острова Котлин
Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Кронштадт лаконичен, прост и спокоен, как старый матрос. Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат. На моей экскурсии вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют.
Вас ждет удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости. Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокль — маленькую подзорную трубу — каждый маяк.