Приглашаем вас отправиться в город военно-морской славы России.
Вы узнаете, какие тайны хранит его прошлое, что за невероятные проекты здесь создавали, чтобы построить форты и доки, дворцы и штоки, и сколько научных открытий связано с этим городом.
Познакомитесь с главными символами Кронштадта и полюбуетесь его удивительными архитектурными сооружениями.
Описание экскурсииЧто вас ждет Коронный замок, город фортов и ряд других названий — все это Кронштадт. Благодаря крепости, возникшей в 1704 году на острове Котлин, расположенном у морского фарватера, Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинал зарождаться новый город. Сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть ключевые исторические места и главный Морской собор Российской Империи. Короткая программа и форт «Константин» (5 часов): С первых минут пути начнется ваше погружение в прошлое. Окинем взглядом далекие времена и поговорим о том, как жил и развивался регион от схода ледника и образования Невы с первыми жителями на ее берегах до Северной войны. Узнаем о возникновении Кронштадта, а также его роли в основании Петербурга. Далее форт Константин. Познакомимся с историей, прогуляемся по катакомбам. Вы увидите то самое «окно в Европу» и полюбуетесь видом на морской путь в Балтику. Затем нас ждет экскурсия по городу. Задержимся у Дерева желаний, поговорим об Иоанне Кронштадтском, а также подойдем к святому месту, где находился собор Андрея Первозданного. Гуляя по набережной, вы узнаете, где спрятан Пуп земли, откуда отправлялись мореплаватели и военные корабли, как строили Петровский док. После перекуса можно будет совершить часовую прогулку на теплоходе по фортам Кронштадта. В завершение вы познакомитесь с главным украшением Кронштадта — Морским собором. Узнаете историю строительства и судьбу храма, посетите Адмиралтейство и прогуляетесь по Аллее адмиралов России. Длинная программа с посещением форта «Риф» (8 часов): По прибытии в город, мы обойдем все основные достопримечательности: узнаем, где находится памятник блокадной колюшке, Пуп земли и почему его так назвали, историю Итальянского дворца и пруда, посетим центральную Якорную площадь и многое другое. Затем отправимся на западную оконечность острова, где на территории исторического фортификационного укрепления «Риф» нас накормят в местном кафе. После этого мы отправимся на исследование форта, узнаем историю его появления, быта, назначения различных построек. В заключение дня вы сможете насладиться прекрасной водной прогулкой между фортов Южного фарватера и узнать об истории их возникновения: Кроншлот, Петр I, Александр I или Чумный форт. У тех, кто не участвует в водной прогулке, будет 45 минут свободного времени на самостоятельную прогулку по форту Константин. Важная информация: В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода. Прогулка-экскурсия на теплоходе по фортам оплачивается отдельно!:
- водная прогулка к форту «Риф» (1050 руб.
- взрослый; 950 руб.
- детский, пенсионный) • водная прогулка к форту «Константин» (1350 руб. /чел.).
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
- Билеты в форт Константин
Что не входит в цену
- Прогулка-экскурсия на теплоходе по фортам (опциональная, оплачивается отдельно - 1350 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, 1, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода
- Прогулка-экскурсия на теплоходе по фортам оплачивается отдельно
- Водная прогулка к форту «Риф» (1050 руб. - взрослый 950 руб. - детский, пенсионный)
- Водная прогулка к форту «Константин» (1350 руб. /чел.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
