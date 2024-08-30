Экскурсии на автобусе в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Кронштадте, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кронштадт: три века военно-морской славы
На автобусе
На теплоходе
10 часов
Групповая
до 14 чел.
Кронштадт: три века военно-морской славы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
2 990 за человека
Квест в Кронштадте (с посещением парка Остров фортов)
На автобусе
5 часов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту: тайны и приключения
Погрузитесь в мир приключений на квест-экскурсии по Кронштадту. Узнайте секрет исполнения желаний, исследуйте грозные форты и почувствуйте себя моряком
Начало: Метро «Старая деревня»
15 сен в 09:00
6 окт в 09:00
2 500 за человека
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
31 авг в 10:00
2 сен в 10:00
2 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кронштадт: три века военно-морской славы
  2. Квест в Кронштадте (с посещением парка Остров фортов)
  3. Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Петровский парк
  7. Итальянский дворец
  8. Владимирский собор
  9. Форт Александр
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 2 990.
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год на автобусе, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам