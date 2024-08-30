10 часов
Групповая
до 14 чел.
Кронштадт: три века военно-морской славы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
2 990₽ за человека
5 часов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту: тайны и приключения
Погрузитесь в мир приключений на квест-экскурсии по Кронштадту. Узнайте секрет исполнения желаний, исследуйте грозные форты и почувствуйте себя моряком
Начало: Метро «Старая деревня»
15 сен в 09:00
6 окт в 09:00
2 500₽ за человека
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
31 авг в 10:00
2 сен в 10:00
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На автобусе»
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