Якорная площадь – экскурсии в Кронштадте

Найдено 8 экскурсий в категории «Якорная площадь» в Кронштадте, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
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    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Выбирала экскурсию по Кронштадту на определённый день и ориентируясь на отзывы о гиде. Ну, что хочу сказать: наша семья в
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    восторге!!! И взрослые, и дети! Валерия угодила всем: вовлекла всех в "путешествие", формат подачи материала был интересен всем. Всё рассказано информативно, интересно подано, информации много, но при этом не ощущается, что ты перегружен. После экскурсии осталось "приятное послевкусие" истории, исторических фактов, интересных фактов. Дети просили ещё экскурсию в сопровождении Леры. Сама я второй раз в Кронштадте. Первый были без экскурсии, и у меня, как у девушки, интерес пропал достаточно быстро, тем более, на момент нашего путешествия в 2007г. не было смартфонов, по которым можно было бы расширить знания. Просто ходили смотрели: памятник, якорь, военные корабли, Собор, который закрыт по каким-то причинам и т. д. Это то, что я помнила. После экскурсии с Лерой прогулка по Кронштадту - это самое запоминающееся из текущей поездки. Спасибо огромное за приятные и незабываемые эмоции!!!

  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Экскурсия нам очень понравилось, много интересного познавательного. Загадки с призами это вообще бомба)
  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
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    узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте в квесте в конце которого получите приз 🔥так же Алексей нам подсказал где можно хорошо и вкусно поесть после экскурсии👍👍👍спасибо 💪🔥🔥🔥 Фотографии с квеста выкладывать не буду так как вы сами должны всё увидеть 😉

    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как
  • К
    Кирилл
    30 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Прекрасный экскурсовод! Даже в метель и в мороз за приятной беседой узнали много нового о Кронштадте. Спасибо!
  • А
    Антон
    26 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Нескучный Кронштадт
    Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
  • А
    Айседора
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
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    которые уже на месте – Алексей сказал, что дождётся сбора всех гостей, успокоил нас. Понравилось содержание экскурсии, много интерактива, интересных фактов, большой маршрут – Алексей подстроился под всех наших гостей, что, так же, очень приятно! Дожидался, когда все желающие осмотрят предметы, которые мы встречали по ходу нашего пути, подстраивался подо все особенности нашей компании! Экскурсия, действительно, была очень интересной и приятной! А ещё и с погодой повезло! Искренне рекомендую экскурсию-квест по Кронштадту и Алексея! Отдельное спасибо за приятные сюрпризы для участников – ещё одна приятность!))

    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
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    не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Якорная площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Кронштадт - хранитель морского флота
  2. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
  3. Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
  4. Нескучный Кронштадт
  5. Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
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