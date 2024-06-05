1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
- ММарина1 июня 2024Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
- ЕЕлена14 мая 2024Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
- ГГорелова13 мая 2024Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
- ААлексей12 мая 2024Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
- ЛЛена16 апреля 2024Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу видно, когда человек влюблен в свой город!
- ТТатьяна6 ноября 2023Хорошая экcкурсия, понравилось
- ААнастасия23 октября 2023Алевтина, отличный знающий экскурсовод. Материал подавался легко и непринуждённо. Маршрут разработан таким образом, что за 3 часа никто не устал.
- ННаталья2 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Гид глубоко знает материал, очень интересно его доносит. Погрузились в историю Кронштадта, его прошлое и настоящее. Огромное спасибо гиду, очень рекомендуем!
- ААлександр28 августа 2023Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию. Было много информации. Даже мы, уже в четвертый раз посещающие Кронштадт, узнали много нового, а
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форт Константин»
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