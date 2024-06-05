Форт Константин – экскурсии в Кронштадте

Найдено 5 экскурсий в категории «Форт Константин» в Кронштадте, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Понять величие Кронштадта: экскурсия по городу моряков и изобретателей
Откройте для себя Кронштадт: город-легенда, колыбель морского флота России, в котором переплетаются истории великих людей и судеб
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Мини-группа
1 час
26 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Кронштадтский рейд: морская прогулка
Мини-группа
1 час
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Увлекательная экскурсия, замечательный экскурсовод.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Понять величие Кронштадта
    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия сама была похожа на
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    прогулку с человеком, который знает про город ВСЁ, и очень любит свой город! Очень увлекательно, информации много, вся структурирована. Интересные факты, подробный рассказ про все достопримечательности, про основание города. Нам очень понравилось! И ладно я взрослая, а заинтересовать и увлечь ребёнка - это бесценно! После ребёнок фактами приправлял рассказы о Кронштадте: а вот в Соборе след от бомбы, а дороги там были как в металлической брусчатке… Мы были ранее в Санкт-Петербурге на обзорных автобусных экскурсиях: это то-то, основано тогда-то, приезжал тот-то, едем дальше. И так наскоком… С Алевтиной же рассказ един, это увлекательная прогулка, а не справочная информация. Мы прошли в тот день по Кронштадту больше 10 тысяч шагов, Алевтина с нами, без автобусов и машин. Невероятно жизнелюбивый человек, интересный собеседник. Конечно, рекомендуем!

    Ходили с сыном (почти 11 лет) на индивидуальную экскурсию. Алевтина подсказала, как лучше добраться, встретила. Экскурсия
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
  • Г
    Горелова
    13 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Заказывали экскурсию «Форты Кронштадта» вчера, 11.05.2024. Не смотря на непогоду, экскурсия очень понравилась! Очень доброжелательные капитаны, они же экскурсоводы, Платон
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    и Даниил! За одну прогулку мы с мужем узнали историю Петербурга лучше, чем за всю школьную программу 🙂! Рассказывал капитан-экскурсовод Платон очень увлекательно! Спасибо огромное! P.S. Всем советую посетить экскурсию по фортам именно с этими ребятами!

  • Л
    Лена
    16 апреля 2024
    Понять величие Кронштадта
    Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу видно, когда человек влюблен в свой город!
    Были на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! СразуБыли на экскурсии группой десятиклассников. Алевтина Павловна за 3 часа показала нам все достопримечательности Кронштадта! Сразу
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Форты Кронштадта
    Хорошая экcкурсия, понравилось
  • А
    Анастасия
    23 октября 2023
    Кронштадт - мифы и реальность
    Алевтина, отличный знающий экскурсовод. Материал подавался легко и непринуждённо. Маршрут разработан таким образом, что за 3 часа никто не устал.
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    Экскурсия прошла на одном дыхании. Было время и сделать фотографии, и полюбоваться видами Кронштадта, и приобрести сувениры. Спасибо Алевтине за очень интересный рассказ, за время проведённое с нами. Всем рекомендую этого опытного гида!

    Алевтина, отличный знающий экскурсовод. Материал подавался легко и непринуждённо. Маршрут разработан таким образом, что за 3
  • Н
    Наталья
    2 сентября 2023
    Кронштадт - мифы и реальность
    Экскурсия очень понравилась! Гид глубоко знает материал, очень интересно его доносит. Погрузились в историю Кронштадта, его прошлое и настоящее. Огромное спасибо гиду, очень рекомендуем!
  • А
    Александр
    28 августа 2023
    Кронштадт - мифы и реальность
    Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию. Было много информации. Даже мы, уже в четвертый раз посещающие Кронштадт, узнали много нового, а
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    что-то просто активно вспомнили. Есть только одно небольшое замечание и одно пожелание. Замечание. Так и не услышали ничего про Кронштадский мятеж 1921 года. Хотя очень хотелось. Но на фоне большого количества другой информации мы тоже забыли про него спросить. Пожелание. Рассказывайте побольше живой информации. Рассказы про транспорт до постройки дамбы и про нерпу - очень живые и интересные. Но все равно я рекомендую и экскурсию, и экскурсовода! Татьяна, еще раз огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форт Константин»

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  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Форт Константин" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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