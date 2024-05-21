Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Кронштадту, которая позволит вам познакомиться с уникальными историческими местами города, не зависимо от погодных условий.Вас ждет комфортное путешествие на автомобиле между локациями, включая посещение

Острова фортов и Музея Военно-морской славы. Экскурсия начнется с вводной части в кают-компании, где вас знакомят с историей Кронштадта, его значением для русского флота и особенностями местных укреплений. Далее вы отправитесь на Остров фортов, где сможете изучить форты разных эпох и погулять по живописному парку. Музей военно-морской славы откроет перед вами интерактивную экспозицию, рассказывающую о развитии флота в России. В завершение экскурсии каждый участник получит путеводитель для самостоятельного изучения Кронштадта. Эта программа идеально подойдет как для тех, кто впервые посещает город, так и для тех, кто хочет углубить свои знания. Проводится экскурсия уроженцем Кронштадта с военным образованием, что гарантирует глубокое погружение в историю и культуру города

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вводная часть пройдёт в специально оборудованной кают-компании, расположенной в пространстве северной крепостной стены Кронштадта, где я презентую вам свой город, остров и наше путешествие.

Затем вас ждёт переезд в Остров фортов по живописному маршруту вдоль офицерских флигелей, купеческих домов, адмиралтейства и обводного канала. Парк вписан в побережье острова и территорию бывшей воинской части. Мы с вами погуляем по территории и изучим форты эпохи всех русских царей.

Следующая остановка — Музей военно-морской славы с интерактивной экспозицией, которая расскажет об этапах развития и становления флота в России. Музей занимает пространство бывших складов для боеприпасов со всеми атрибутами фортификации в виде бронированных ставней и ворот, бетонных стен и перекрытий.

После знакомства с экспозицией вернёмся к месту начала экскурсии, и я вручу вам подарок — путеводитель, специально разработанный для самостоятельного изучения города.

Во время экскурсии вы:

Познакомитесь с парусником снаружи и изнутри и проживёте ключевые морские баталии

Узнаете об особенностях жизни матроса и офицера на парусных и броненосных кораблях

Поймёте, почему паровой котёл сменил парус, а броня — дубовый борт

Окунётесь в историю морских сигналов связи в звуке, цвете, свете и силуэте

Разберётесь, что сейчас представляет из себя флот России и что ждёт его завтра

Осознаете величие русского инженера и самоотверженность русского офицера на примере триумфа и трагедии первой отечественной атомной лодки

Кому подойдёт программа

Экскурсия рассчитана как на впервые посетивших Кронштадт, так и на побывавших в нём не один раз. Ориентирована на взрослых и старшеклассников в связи с высокой информационной нагрузкой.

Программа создана уроженцем Кронштадта с военным образованием и проводится на военном, но простом и понятном не только матросу, но дорогому гостю языке.

Организационные детали