Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Кронштадту, которая позволит вам познакомиться с уникальными историческими местами города, не зависимо от погодных условий.
Вас ждет комфортное путешествие на автомобиле между локациями, включая посещение
Вас ждет комфортное путешествие на автомобиле между локациями, включая посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортные переезды на автомобиле
- 🏰 Уникальные исторические объекты
- 📚 Высокая информационная насыщенность
- 🎁 Подарок - путеводитель
- 🌧 Экскурсия в любую погоду
- 🧑🏫 Профессиональный гид с военным образованием
Что можно увидеть
- Остров фортов
- Музей Военно-морской славы
- Северная крепостная стена
- Адмиралтейство
- Обводной канал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вводная часть пройдёт в специально оборудованной кают-компании, расположенной в пространстве северной крепостной стены Кронштадта, где я презентую вам свой город, остров и наше путешествие.
- Затем вас ждёт переезд в Остров фортов по живописному маршруту вдоль офицерских флигелей, купеческих домов, адмиралтейства и обводного канала. Парк вписан в побережье острова и территорию бывшей воинской части. Мы с вами погуляем по территории и изучим форты эпохи всех русских царей.
- Следующая остановка — Музей военно-морской славы с интерактивной экспозицией, которая расскажет об этапах развития и становления флота в России. Музей занимает пространство бывших складов для боеприпасов со всеми атрибутами фортификации в виде бронированных ставней и ворот, бетонных стен и перекрытий.
- После знакомства с экспозицией вернёмся к месту начала экскурсии, и я вручу вам подарок — путеводитель, специально разработанный для самостоятельного изучения города.
Во время экскурсии вы:
- Познакомитесь с парусником снаружи и изнутри и проживёте ключевые морские баталии
- Узнаете об особенностях жизни матроса и офицера на парусных и броненосных кораблях
- Поймёте, почему паровой котёл сменил парус, а броня — дубовый борт
- Окунётесь в историю морских сигналов связи в звуке, цвете, свете и силуэте
- Разберётесь, что сейчас представляет из себя флот России и что ждёт его завтра
- Осознаете величие русского инженера и самоотверженность русского офицера на примере триумфа и трагедии первой отечественной атомной лодки
Кому подойдёт программа
Экскурсия рассчитана как на впервые посетивших Кронштадт, так и на побывавших в нём не один раз. Ориентирована на взрослых и старшеклассников в связи с высокой информационной нагрузкой.
Программа создана уроженцем Кронштадта с военным образованием и проводится на военном, но простом и понятном не только матросу, но дорогому гостю языке.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят билеты в музей (400 руб. /взрослый, 200 руб. /льготный) и музейный экскурсионный сбор (2000 руб. за группу).
- Экскурсия проходит в закрытых помещениях с переездом между ними на автомобиле Nissan X-Trail и возможна в любую погоду
- Из Петербурга до места встречи в Кронштадте вам нужно добраться самостоятельно. Сделать это можно на автобусе 101Э от метро «Беговая» или «Старая деревня», на такси или личном авто.
- По желанию после экскурсии вы можете посетить советскую атомную подводную лодку К-3. Билеты нужно приобрести отдельно на сайте музея (1000 руб. /взрослый, 500 руб. /льготный, детям до 7 лет бесплатно). Экскурсия проходит с аудиогидом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Кронштадте
Провёл экскурсии для 2879 туристов
Кронштадт — моя маленькая Родина. Это родина моих родителей, бабушек и дедушек, это дом моего прадеда, сбежавшего от голода революции на угольный буксир кочегаром в 1922 году. Я могу познакомить вас с этим Чудом. Многое во время прогулок уже не увидеть — или не разглядеть без оптики. Поэтому во время прогулки нашими помощниками будут монокли, карты и специально разработанные фотоальбомы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
21 мая 2024
Все отлично! Очень интересная экскурсия! Никита очень хороший гид!
Е
Евгений
19 мая 2024
Это была прекрасная экскурсия. Прекрасная подача материала, очень интересные факты и ничего лишнего. Мы остались очень довольны! Спасибо!
С
Сергей
28 мар 2024
Всё понравилось.
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