Всё о Кургане

Полезная информация о Кургане

Что нужно знать о Кургане: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Курган, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Кургане
23:3511
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКурган
По-английскиKurgan
Столица регионаКурган является столицей региона
Население города343 129 чел.
АэропортКурган KRO
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота76 м. от уровня моря

Где находится Курган на карте

Курган фото города
Курган

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Курган

Расписание авиа-рейсов