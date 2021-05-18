Полезная информация о Кургане
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Местное время в Кургане
23:3511
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Курган
|По-английски
|Kurgan
|Столица региона
|Курган является столицей региона
|Население города
|343 129 чел.
|Аэропорт
|Курган KRO
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|76 м. от уровня моря
Где находится Курган на карте
Курган
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