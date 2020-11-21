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Как добраться до Кургана на самолёте

В Кургане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kurgan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кургана

  1. Курган KRO
    Kurgan Airport

Самые дешёвые билеты в Курган из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.11.2020из 🇷🇺Москвы1 1902ч 50м
15.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 69027ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Воронежа1 830 (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Мурманска2 09830ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 22522ч 30м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Волгограда2 2259ч 15м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Казани2 22528ч (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Архангельска2 33715ч 35м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону2 3757ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Пскова2 41743ч 30м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Владикавказа2 4758ч 40м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод2 47513ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Махачкалы2 47514ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Краснодара2 4757ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Уфы2 4758ч 30м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Сочи2 57521ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)2 62336ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Калининграда2 74813ч 25м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска2 76020ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Самары2 77521ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Белгорода2 77512ч 40м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Магаса2 78511ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Ставрополя2 79815ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Сургута2 87511ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Чебоксар2 99816ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Челябинска3 14846ч 50м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Саратова3 14839ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 14810ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода3 29719ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Кирова3 29916ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Перми3 35922ч 20м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Анапы3 51636ч 35м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Грозного3 5757ч 25м (⇵1)
23.12.2020из 🇷🇺Когалыма3 73521ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Омска3 86746ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Астрахани4 0406ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара4 17519ч 45м (⇵1)
20.11.2020из Ялты4 25811ч 25м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Красноярска4 82846ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Новосибирска4 88347ч 55м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара4 93515ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска5 02436ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска5 32415ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ5 98323ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Кемерово5 98346ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 06017ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇾Минска6 30828ч 40м (⇵1)
24.11.2020из 🇺🇦Киева6 41831ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Иркутска6 50823ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Барнаула6 78541ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Милана6 85442ч 55м (⇵2)
09.12.2020из 🇹🇷Аданы7 15419ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Ухты7 1756ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Геленджика7 17737ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Антальи7 23135ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка7 99217ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива8 59835ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Томска8 63139ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Читы11 74623ч 10м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Благовещенска11 74945ч 30м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Нягани13 17538ч 50м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Хабаровска13 59423ч 55м (⇵1)
05.11.2020из 🇰🇬Оша14 18735ч 40м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Владивостока14 75721ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Камчатки14 76719ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска14 87122ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Магадана15 78320ч (⇵1)
30.10.2020из 🇰🇿Алматы16 59922ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Норильска17 53821ч 15м (⇵2)
31.12.2020из 🇷🇺Братска17 71047ч 55м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Якутска19 50926ч 5м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇿Ташкента22 54024ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Рима22 76933ч 35м (⇵2)
15.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)31 12748ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇦Торонто44 95446ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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