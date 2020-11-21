Как добраться до Кургана на самолёте
В Кургане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kurgan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кургана
- Курган KROKurgan Airport
Самые дешёвые билеты в Курган из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 190
|2ч 50м
|15.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 690
|27ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|1 830
|6ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 098
|30ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 225
|22ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|2 225
|9ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 225
|28ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|2 337
|15ч 35м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|2 375
|7ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|2 417
|43ч 30м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|2 475
|8ч 40м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|2 475
|13ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 475
|14ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|2 475
|7ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|2 475
|8ч 30м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|2 575
|21ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|2 623
|36ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|2 748
|13ч 25м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|2 760
|20ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|2 775
|21ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|2 775
|12ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|2 785
|11ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|2 798
|15ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|2 875
|11ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|2 998
|16ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|3 148
|46ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|3 148
|39ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 148
|10ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 297
|19ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|3 299
|16ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 359
|22ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|3 516
|36ч 35м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|3 575
|7ч 25м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|3 735
|21ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|3 867
|46ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 040
|6ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|4 175
|19ч 45м (⇵1)
|20.11.2020
|из Ялты
|4 258
|11ч 25м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 828
|46ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 883
|47ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|4 935
|15ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 024
|36ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|5 324
|15ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|5 983
|23ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|5 983
|46ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 060
|17ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 308
|28ч 40м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 418
|31ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 508
|23ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|6 785
|41ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|6 854
|42ч 55м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇹🇷Аданы
|7 154
|19ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|7 175
|6ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 177
|37ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 231
|35ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|7 992
|17ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|8 598
|35ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|8 631
|39ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|11 746
|23ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|11 749
|45ч 30м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Нягани
|13 175
|38ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|13 594
|23ч 55м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|14 187
|35ч 40м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|14 757
|21ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|14 767
|19ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|14 871
|22ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|15 783
|20ч (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|16 599
|22ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|17 538
|21ч 15м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Братска
|17 710
|47ч 55м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|19 509
|26ч 5м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|22 540
|24ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|22 769
|33ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|31 127
|48ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|44 954
|46ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кургана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кургана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Калининград, Краснодар и Казань
- 19.10.202027.10.2020
- 17.12.202021.12.2020
- 20.10.202022.10.2020
- 05.11.202010.11.2020
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