Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
«По пути к бухте мы остановимся на побережье пляжа Зеркальный и посмотрим на останки выброшенного на берег рыбацкого судна»
11 сен в 08:00
118 000 ₽ за человека
Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Встречаем вас в аэропорту и сразу мчим на берег Охотского моря, на прогулку по застывшему лавовому плато Янкито»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Путешествие на Кунашир и Итуруп
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«Далее отправимся на побережье Охотского моря, прогуляемся вдоль берега, где часто можно найти знаменитые японские «кухтыли», увидим остров птиц Гайнутдинова»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Набережная»
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