Найдено 3 тура в категории « Набережная » в Курильске, цены от 118 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 4 дня Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро «По пути к бухте мы остановимся на побережье пляжа Зеркальный и посмотрим на останки выброшенного на берег рыбацкого судна» 118 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На яхте На катере На теплоходе Джип-туры На микроавтобусе 9 дней Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней Начало: Г. Южно-Сахалинск «Встречаем вас в аэропорту и сразу мчим на берег Охотского моря, на прогулку по застывшему лавовому плато Янкито» 265 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На яхте На катере Джип-туры 9 дней Путешествие на Кунашир и Итуруп Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-... «Далее отправимся на побережье Охотского моря, прогуляемся вдоль берега, где часто можно найти знаменитые японские «кухтыли», увидим остров птиц Гайнутдинова» 265 000 ₽ за человека Все туры Курильска

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