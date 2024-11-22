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Познавательные туры на природе в Курильске

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Курильске, цены от 89 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
4 дня
Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
«Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений»
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
112 000 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
4 дня
3 отзыва
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут невероятные природные красоты, интересные экскурсии и незабываемые впечатления»
10 авг в 10:00
15 сен в 10:00
89 000 ₽ за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Джиппинг
5 дней
3 отзыва
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Здесь вы сможете испытать настоящее единение с природой, расслабиться в термальных источниках, восхититься величием вулканов и застывших рек лавовых потоков»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
99 518 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    22 ноября 2024
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.
    Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секундыЭто было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды
  • И
    Ирина
    19 сентября 2024
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Тур по Курильским островам очень понравился. Очень много красивых локаций. Удобно передвигаться на джипах по острову с опытными водителями(хорошо, что
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    небольшие расстояния, поэтому нет усталости от длительных переездов) Отличная гостиница (проживала в Касатке),чувствуешь себя как дома, есть чай, кофе, посуда, микроволновка. Рядом магазин и кафе. Очень вкусно и сытно кормили на экскурсиях, готовя уху на костре и накрывая столы на природе. В общем очень советую посетить Итуруп, меня уже трудно удивить, но тут просто восторг, хочется вернуться ещё.

  • Л
    Людмила
    20 июня 2024
    Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
    Большое спасибо Большой Стране и вашему партнёру фирме Амист за прекрасную организацию потрясающего тура на Итуруп! Такое чувство осталось у
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    всей нашей группы. Всем своим друзьям будем рекомендовать только вас! Надеюсь и сами не раз ещё воспользуемся вашими предложениями. Вы супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Природа и пейзажи»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
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  3. Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Сколько стоит тур в Курильске в июле 2025
Сейчас в Курильске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 89 000 до 112 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Курильске на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 6 ⭐ отзывов, цены от 89000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь