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небольшие расстояния, поэтому нет усталости от длительных переездов) Отличная гостиница (проживала в Касатке),чувствуешь себя как дома, есть чай, кофе, посуда, микроволновка. Рядом магазин и кафе. Очень вкусно и сытно кормили на экскурсиях, готовя уху на костре и накрывая столы на природе. В общем очень советую посетить Итуруп, меня уже трудно удивить, но тут просто восторг, хочется вернуться ещё.