Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
«Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений»
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
112 000 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждут невероятные природные красоты, интересные экскурсии и незабываемые впечатления»
10 авг в 10:00
15 сен в 10:00
89 000 ₽ за человека
Отправляемся покорять Итуруп - остров белых скал
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Здесь вы сможете испытать настоящее единение с природой, расслабиться в термальных источниках, восхититься величием вулканов и застывших рек лавовых потоков»
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
99 518 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга22 ноября 2024Это было потрясающее путешествие! Локации все обалденные, дух захватывало от красоты, хотелось реже моргать, чтобы не пропустить ни секунды.
- ИИрина19 сентября 2024Тур по Курильским островам очень понравился. Очень много красивых локаций. Удобно передвигаться на джипах по острову с опытными водителями(хорошо, что
- ЛЛюдмила20 июня 2024Большое спасибо Большой Стране и вашему партнёру фирме Амист за прекрасную организацию потрясающего тура на Итуруп! Такое чувство осталось у
Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Природа и пейзажи»
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