Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Курильске, цены от 118 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На яхте 4 дня Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро «Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений» 118 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На яхте На катере На теплоходе Джип-туры На микроавтобусе 9 дней Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней Начало: Г. Южно-Сахалинск «Доедем до бухты Парусная, где прогуляемся на водопад «Девичьи слезы»» 265 000 ₽ за человека Пешая Джиппинг На яхте На катере Джип-туры 9 дней Путешествие на Кунашир и Итуруп Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-... «Дальше попробуем прорваться (если разлив морской волны позволит и дорога будет открыта) к водопадам» 265 000 ₽ за человека Все туры Курильска

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