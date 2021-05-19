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Полезная информация о Кызыле

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Местное время в Кызыле
01:3516
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКызыл
По-английскиKyzyl
Столица регионаКызыл является столицей региона
Население города108 240 чел.
АэропортКызыл KYZ
Часовой поясAsia/Krasnoyarsk
Средняя высота608 м. от уровня моря

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