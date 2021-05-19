Полезная информация о Кызыле
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Местное время в Кызыле
01:3516
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Кызыл
|По-английски
|Kyzyl
|Столица региона
|Кызыл является столицей региона
|Население города
|108 240 чел.
|Аэропорт
|Кызыл KYZ
|Часовой пояс
|Asia/Krasnoyarsk
|Средняя высота
|608 м. от уровня моря
Где находится Кызыл на карте
Кызыл
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