Экскурсии для студентов в Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Лахденпохья, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Не проезжайте мимо Лахденпохья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Открыть нетуристический провинциальный городок с большой историей
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 7 чел.
В гости к сибирским хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В гости к сибирским хаски
Посетить семейный питомник, познакомиться с потрясающими ездовыми собаками и насладиться природой
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 300 за человека
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Динамичный 10-километровый поход с ездовыми собаками среди природных красот Русского Севера
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю.
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    Здесь есть, где погулять и на что засмотреться. Милые парки и скверы, где можно спрятаться от жары под кронами деревьев и в густой растительности. Красивая набережная и живописные виды на Ладогу. Герои знаменитого карело-финского эпоса оживают и завораживают в сквере «Калевала». В городе также сохранились многие финские постройки. Немного грустно видеть их в таком ветхом и заброшенном состоянии, но есть надежда, что с учетом растущего интереса к Карелии их когда-нибудь отреставрируют. Александра очень здорово организовала программу, и экскурсия прошла на одном дыхании. Особенно понравилось, что Александра подготовила фотографии для возможности сравнить как места, по которым мы прогуливались, выглядели раньше. Картинки из прошлого оживали прямо перед нами. После посещения города Лахденпохья остались тёплые трогательные чувства. Очень благодарны Александре за такую прекрасную экскурсию и душевную прогулку.

    Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит оченьБлагодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень
  • М
    Марина
    8 января 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!
  • Д
    Денис
    11 ноября 2023
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Хороший рассказ о небольшом карельском городе. Без экскурсии мы бы не узнали подробности об истории этого красивого северного города и его жителях. Александра увлекательно провела для нас экскурсию, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями.
  • К
    Катерина
    21 июня 2022
    В гости к сибирским хаски
    Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак, их характеры, взаимоотношения и
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    тренировки. Хорошая речь, чувство юмора, несомненный профессионализм и преданность своему делу. Надеемся приехать сюда снова, осенью или зимой, на длинную прогулку с хасками! И друзей позовем))

    Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак
  • О
    Оксана
    8 сентября 2021
    В гости к сибирским хаски
    Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с
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    их пëселями - хасками. Собаки очень дружелюбные, настроенные на человека, на общение с ним, послушны, дисциплинированы, слушают хозяев. Конечно, это тесное общение с пëселями, нужна одежда, которую не жалко попачкать. Если вы брезгливый человек, скорее, этот досуг не для вас, собаки любят ласку и любят целоваться, рассчитывая на взаимность 😉 Мы пробыли там 3 часа. За это время Ольга и Сергей ни минуты не дали нам скучать. Содержательный разговор, действительно интересный, о собаках, о конкретно этой породе, всякие интересные факты. Людям, которые далеки от такой плотной работы с собаками, не придётся скучать, это точно! Ольга, Сергей, спасибо огромное, эмоции на недели вперёд! Возвращаясь домой, в машине подсчитывали кто, сколько имён пëселей запомнил 😄 спасибо)) обязательно вернёмся снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Для студентов»

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  3. Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в июне 2024
Сейчас в Лахденпохья в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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