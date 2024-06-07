Индивидуальная
2 часа
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Открыть нетуристический провинциальный городок с большой историей
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
В гости к сибирским хаски
Посетить семейный питомник, познакомиться с потрясающими ездовыми собаками и насладиться природой
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю.
- ЕЕлена29 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
- ММарина8 января 2024Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!
- ДДенис11 ноября 2023Хороший рассказ о небольшом карельском городе. Без экскурсии мы бы не узнали подробности об истории этого красивого северного города и его жителях. Александра увлекательно провела для нас экскурсию, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями.
- ККатерина21 июня 2022Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак, их характеры, взаимоотношения и
- ООксана8 сентября 2021Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лахденпохья
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в июне 2024
Сейчас в Лахденпохья в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Лахденпохья на 2024 год для школьников, 17 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август