Индивидуальная
1 час
В гости к сибирским хаски
Посетить семейный питомник, познакомиться с потрясающими ездовыми собаками и насладиться природой
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
«Величественная природа Карелии»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
«Природа добавила в местный ландшафт щедрую россыпь островов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Динамичный 10-километровый поход с ездовыми собаками среди природных красот Русского Севера
Начало: Неподалёку от Куркиёки
«Увидите дикую природу северо-западного Приладожья, надышитесь кристально чистым воздухом и зарядитесь энергией Севера»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
- ККатерина21 июня 2022Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак, их характеры, взаимоотношения и
- ООксана8 сентября 2021Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Природа и пейзажи»
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