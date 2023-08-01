Мои заказы

Скала Тещин нос – экскурсии в Лазаревском

Найдено 5 экскурсий в категории «Скала Тещин нос» в Лазаревском, цены от 6670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Каньон и водопады Наджиго
На машине
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Отправляйтесь в удивительное путешествие по каньону и водопадам Наджиго. Откройте для себя древние геологические формы и насладитесь красотой кавказской природы
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Поход к скале «Тёщин нос»
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Чары Абхазии
На машине
8 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов.
    Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом.
    И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поход к скале «Тёщин нос»
    Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
    читать дальше

    в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий передать вам фантастическую атмосферу гор проводник!!! большую часть пути шли по воде,Вячеслав контролировал каждый шаг,покажет куда можно наступать,а где скользко,держалась за его руку,не взяла специальную обувь,шла босиком-впечатленияяяя😊😊😊😊😊полный отпад!!!! Вячеслав показал и водопад,и пещеру,и совсем дикие места,куда не водят туристов,мы сделали привал,он угостил травяным вкусным чаем,что было очень актуально после трекинга по воде😊Впечатлений после похода-море!!!!! Весь день на позитиве👍👍👍👍👍👍Вячеслав,огромное,преогромное Вам спасибо!!!!!! Вы подарили мне ещё один счастливый день!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Скала Тещин нос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Затерянный мир: треккинг к реке Хекуай
  2. Каньон и водопады Наджиго
  3. Поход к скале «Тёщин нос»
  4. Ущелье Садохина и его окрестности: треккинг с проводником
  5. Чары Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Скала Тещин нос
  2. Каньон Прохладный
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Тигровая пещера
  6. Аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в декабре 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "Скала Тещин нос" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6670 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Лазаревском на 2025 год по теме «Скала Тещин нос», 47 ⭐ отзывов, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль