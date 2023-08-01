Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Отправляйтесь в удивительное путешествие по каньону и водопадам Наджиго. Откройте для себя древние геологические формы и насладитесь красотой кавказской природы
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6670 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ММария1 августа 2023Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов.
Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом.
И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
- ТТатьяна16 августа 2022Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
