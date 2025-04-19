Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 17:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела19 апреля 2025Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек, добрый, заботливый, к каждому
- ААлексей30 сентября 2024В небесной канцелярии решили, что моя экскурсия должна пройти в дождь, хотя наши синоптики оный в тот день и не
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ММаксим30 июля 2021С Вячеславом ходить понравилось. Гид отличный. Экскурсия в аул Тхагапш интересная, прогулка, водопад (классные фото), горные речки, подвесные мосты, немного совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «аул Тхагапш»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в апреле 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "аул Тхагапш" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Лазаревском на 2025 год по теме «аул Тхагапш», 12 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь