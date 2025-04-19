аул Тхагапш – экскурсии в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «аул Тхагапш» в Лазаревском, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Пешая
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Джиппинг
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Из Лазаревского - в аул Тхагапш
Отправляйтесь в аул Тхагапш на джипах, чтобы увидеть горы, леса и водопады. Насладитесь тишиной и панорамами, которые запомнятся надолго
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Завтра в 10:00
26 апр в 10:00
2500 ₽ за человека
Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 17:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    19 апреля 2025
    Из Лазаревского - в аул Тхагапш
    Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек, добрый, заботливый, к каждому
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    человеку найдет подход ☝️☝️☝️вы будете долго вспоминать эту поездку, и долго отходить от эмоций☝️😎Сегодня проведя эти 3.5 часа с Исламом я была самой счастливой на свете ❤️ Ещё раз огромное спасибо 🙏 ❤🥰

    Советую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человекСоветую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человекСоветую брать тур на джиппинге именно у Ислама! Не пожалеете, зуб даю😎😏Очень хороший и спокойный человек
  • А
    Алексей
    30 сентября 2024
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    В небесной канцелярии решили, что моя экскурсия должна пройти в дождь, хотя наши синоптики оный в тот день и не
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    обещали. Тем не менее, чем ближе мы с Вячеславом были к цели, тем сильнее становился дождь. Но не смотря на это, наш поход мне понравился. Полазать по огромным замшелым камням с опытным инструктором - когда еще такое удастся. Так что я совсем не жалею, что погода помешала полноценно насладится атмосферой места. Фотографии, на мой взгляд, тоже вполне удались. Рекомендую место к посещению. Конечно же с Вячеславом в качестве проводника.

    В небесной канцелярии решили, что моя экскурсия должна пройти в дождь, хотя наши синоптики оный вВ небесной канцелярии решили, что моя экскурсия должна пройти в дождь, хотя наши синоптики оный вВ небесной канцелярии решили, что моя экскурсия должна пройти в дождь, хотя наши синоптики оный в
  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
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    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • М
    Максим
    30 июля 2021
    Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
    С Вячеславом ходить понравилось. Гид отличный. Экскурсия в аул Тхагапш интересная, прогулка, водопад (классные фото), горные речки, подвесные мосты, немного совсем
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    легкого экстрима (ходил с детьми 12 и 14 лет, все ок). Обязательно одевать кроссовки. В пути гид рассказывает много баек и историй - скучно не было.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «аул Тхагапш»

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Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в апреле 2025
Сейчас в Лазаревском в категории "аул Тхагапш" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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