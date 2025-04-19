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обещали. Тем не менее, чем ближе мы с Вячеславом были к цели, тем сильнее становился дождь. Но не смотря на это, наш поход мне понравился. Полазать по огромным замшелым камням с опытным инструктором - когда еще такое удастся. Так что я совсем не жалею, что погода помешала полноценно насладится атмосферой места. Фотографии, на мой взгляд, тоже вполне удались. Рекомендую место к посещению. Конечно же с Вячеславом в качестве проводника.