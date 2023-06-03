1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ТТатьяна25 августа 2022Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
- ММарина28 июля 2022Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по
- ННаталия16 июня 2022Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает.
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Игристый водопад»
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