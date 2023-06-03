Игристый водопад – экскурсии в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «Игристый водопад» в Лазаревском, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
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    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
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    профессиональный гид. Мы с ним гуляли по таким местам, что, казалось-бы, нога человека там не ступала, но я была совершенно спокойна и за себя и за сына, Вячеслав точно знает куда можно наступать, где лучше перехватить руки, и где надо подстрахует. Это было по-настоящему здОрово! Ты один-на-один с природой. Каньоны, водопады, лес, живность - все впечатлило и осталось в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное!!!! Обязательно нужна удобная обувь (на себе проверено))), если с собой не привезли, не пожадничайте, купите дешевые кеды и тогда вообще ничего не омрачит прогулку 🙂

  • М
    Марина
    28 июля 2022
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по
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    подвесному мосту. Не всегда смотрели по сторонам, чаще смотрели под ноги. Советуем всем любителям активного отдыха и природных красот. Алексей отличный гид, тактичный и внимательный.

    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули
  • Н
    Наталия
    16 июня 2022
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает.
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    Покажет вам те места природы о которых вы даже не подозревали! Время и километраж пролетели так быстро, но в памяти останутся на всю жизнь. Очень советую сходить на авторский треккинг. Отдельно огромное🤝 Алексею! Спасибо вам что вы есть🤗! От нашей маленькой группы. Незабываемое впечатление. 👍👍👍

    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает тоВсём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает тоВсём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Игристый водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
  2. Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
  3. От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каньон Прохладный
  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Игристый водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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