Начало с 08.30 до 10.00

Что вас ожидает:
Царство леса, водопадов и древних камней
Мы начнем свой путь из Берендеева царства. Пройдем по вечнозеленому каньону ручья Лель, знаменитому обилием водопадов, порогов, купелей и водоскатов. Продолжая свой путь, пройдем секретной тропой через древний лес и выйдем к маленькому, но очень уютному лесному озеру. Дальше, гуляя в лесу среди исполинских каштанов, посетим каменные завалы реки Свирка, водопады, «Лунный» камень и древний дольмен.
Неповторимая панорама гор, скал и водопада
Под интересные разговоры об истории, флоре и фауне здешних мест мы посетим два каньона. В одном из которых летом очень приятно искупаться, а другой скрывает в себе главную достопримечательность — Свирский водопад. Все это приправим красивейшими фото и видео, вкусным свежесваренным кофе и ароматным горным чаем, а также заботой гида и получим рецепт идеального похода-экскурсии.
Важная информация:
- Экскурсия подходит новичкам и проводится круглый год. Продолжительность 4-6 часов. Уровень сложности: ниже среднего;
- Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.