Начало с 08.30 до 10.00

Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье

Свирское ущелье и Берендеево царство - одни из самых известных достопримечательностей Лазаревского

Свирское ущелье и Берендеево царство — одни из самых известных достопримечательностей Лазаревского.

О них слышали многие.

Но не многие знаю, что их можно легко объединить в один очень интересный поход.

Что я и предлагаю сделать! Мы посетим древний лес и два ущелья, в которых спряталось больше десятка водопадов, порогов и водоскатов, лесное озеро, а также древний дольмен и лунный камень.
Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье
Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье
Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье
Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье
Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье
Два ущелья. «Берендеево царство» и Свирское ущелье

Что вас ожидает:

    Царство леса, водопадов и древних камней
    Мы начнем свой путь из Берендеева царства. Пройдем по вечнозеленому каньону ручья Лель, знаменитому обилием водопадов, порогов, купелей и водоскатов. Продолжая свой путь, пройдем секретной тропой через древний лес и выйдем к маленькому, но очень уютному лесному озеру. Дальше, гуляя в лесу среди исполинских каштанов, посетим каменные завалы реки Свирка, водопады, «Лунный» камень и древний дольмен.
    Неповторимая панорама гор, скал и водопада
    Под интересные разговоры об истории, флоре и фауне здешних мест мы посетим два каньона. В одном из которых летом очень приятно искупаться, а другой скрывает в себе главную достопримечательность — Свирский водопад. Все это приправим красивейшими фото и видео, вкусным свежесваренным кофе и ароматным горным чаем, а также заботой гида и получим рецепт идеального похода-экскурсии.

    Важная информация:

    • Экскурсия подходит новичкам и проводится круглый год. Продолжительность 4-6 часов. Уровень сложности: ниже среднего;
    • Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
    • Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    6 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. /чел.
    Место начала и завершения
    Лазаревское
    Когда и сколько длится?
    Когда: Начало с 08.30 до 10.00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало с 08.30 до 10.00

    Алексей П.
    Алексей П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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