Начало с 08.30 до 10.00

Что вас ожидает:

Царство леса, водопадов и древних камней

Мы начнем свой путь из Берендеева царства. Пройдем по вечнозеленому каньону ручья Лель, знаменитому обилием водопадов, порогов, купелей и водоскатов. Продолжая свой путь, пройдем секретной тропой через древний лес и выйдем к маленькому, но очень уютному лесному озеру. Дальше, гуляя в лесу среди исполинских каштанов, посетим каменные завалы реки Свирка, водопады, «Лунный» камень и древний дольмен.

Неповторимая панорама гор, скал и водопада

Под интересные разговоры об истории, флоре и фауне здешних мест мы посетим два каньона. В одном из которых летом очень приятно искупаться, а другой скрывает в себе главную достопримечательность — Свирский водопад. Все это приправим красивейшими фото и видео, вкусным свежесваренным кофе и ароматным горным чаем, а также заботой гида и получим рецепт идеального похода-экскурсии.

Важная информация: