Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.