Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

Природа и самобытная история Западного Кавказа

Волконский дольмен, древняя крепость и ущелье Чудо-красотка на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю проехать по живописным окрестностям Большого Сочи и узнать, как жили здесь люди в разные времена.

Я расскажу об «эпохе поздней бронзы», Византии, завершающем этапе Кавказской войны и наших днях.

Покажу таинственный Волконский дольмен, средневековую крепость, водопад Ласковый — и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Природа и самобытная история Западного Кавказа

Что вас ожидает

Погружение в историю на фоне идиллической природы

Вы увидите необычные артефакты разных эпох. В программе экскурсии:

  • Волконский дольмен — вы раскроете особенности «эпохи поздней бронзы» и узнаете о древних мегалитических сооружениях, их типах и предназначении. А также увидите живописный сероводородный источник.
  • Средневековая крепость — знаковый исторический памятник в устье реки Годлик. Вы услышите, как с ним связаны племена гениохов, какие события происходили здесь в византийский период и во время Кавказской войны.
  • Ущелье Чудо-красотка — под тихое журчание воды вы отдохнете от городского шума, полюбуетесь водопадом Ласковый и вечнозеленым самшитом. Если пожелаете, также заглянете в уютное кафе.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на путешественников старше 12 лет
  • Дополнительные расходы: эко-сбор Национального парка (Волконский дольмен — 200 руб. с человека, ущелье Чудо-Красотка — 200 руб. с человека)
  • Трансфер включен в стоимость. Я могу забрать вас из поселков: Лазаревское, Солоники, Волконское, Чемитоквадже, Головинка.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в Лазаревском районе
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маша
Маша
Здравствуйте. Меня зовут Маша, более 10 лет я живу в Лазаревском. Провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) путешественников. Есть свидетельство экскурсовода. Наиболее интересная тема для меня — адыгская этика: как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет, быт, ведь вся их жизнь напрямую связана с природой. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.
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