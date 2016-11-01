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Трекинг по горному массиву "Индюк"

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Лазаревского
Трекинг по горному массиву "Индюк"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"

Что вы увидите

  • Гора Индюк
Гора Индюк. Скальный массив вулканического происхождения. Высшая точка - 859 метров над уровнем моря 🌊 природа, огромное количество скал и каменных истуканов, гроты и пещеры, морена и многое другое.
Исторически интересное место. Начиная от множества версий появления названия горы ⛰️ и заканчивая её героической историей 📖 времён Великой Отечественной войны.
Поднимемся на все 3 вершины горного массива: Индюшёнок, Индюшку и Индюк. Погуляем по лесу 🌲 и вдоволь пофоткаемся.
Что входит
  • трансфер из Лазаревского и обратно (могу захватить вас по пути)
  • сопровождение на маршруте
  • страховочное снаряжение
  • чай/кофе
Начало и место завершения
🚩 Указанное клиентом место
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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