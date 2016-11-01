Гора Индюк. Скальный массив вулканического происхождения. Высшая точка - 859 метров над уровнем моря 🌊 природа, огромное количество скал и каменных истуканов, гроты и пещеры, морена и многое другое.
Исторически интересное место. Начиная от множества версий появления названия горы ⛰️ и заканчивая её героической историей 📖 времён Великой Отечественной войны.
Поднимемся на все 3 вершины горного массива: Индюшёнок, Индюшку и Индюк. Погуляем по лесу 🌲 и вдоволь пофоткаемся.
Что входит
- трансфер из Лазаревского и обратно (могу захватить вас по пути)
- сопровождение на маршруте
- страховочное снаряжение
- чай/кофе
Начало и место завершения
🚩 Указанное клиентом место
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Алексей П. проводит ещё 2 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Лазаревском