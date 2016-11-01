Гора Индюк. Скальный массив вулканического происхождения. Высшая точка - 859 метров над уровнем моря 🌊 природа, огромное количество скал и каменных истуканов, гроты и пещеры, морена и многое другое.

Исторически интересное место. Начиная от множества версий появления названия горы ⛰️ и заканчивая её героической историей 📖 времён Великой Отечественной войны.

Поднимемся на все 3 вершины горного массива: Индюшёнок, Индюшку и Индюк. Погуляем по лесу 🌲 и вдоволь пофоткаемся.