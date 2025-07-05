Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКупеческий Липецк: индивидуальная экскурсия по старинному кварталу
Приглашаем на увлекательную экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка. Узнайте о знаменитых семьях купечества и осмотрите исторические здания
Начало: На Театральной площади
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Открыть богатое историческое наследие города, его культурные особенности и природные красоты
Завтра в 16:00
17 июл в 11:00
3800 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июля 2025Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и
- ААлёна5 мая 2025Денис - супер экскурсовод! Содержательно, интересно, очень познавательно, большое спасибо!!! Всем советую только его!!!
- ЕЕлена3 мая 2025Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!
- ММария18 апреля 2025Если бы можно было ставить больше звездочек - я бы так и сделала! Денис - редкое сочетание знающего человека и умеющего рассказать и увлечь! Мы точно вернемся еще в Липецк и точно еще пойдем на экскурсию с Денисом. Спасибо огромное!!!
- ЛЛидия14 апреля 2025Спасибо нашему гиду Денису за проведенную экскурсию. Грамотно, интересно, профессионально. Все понравилось. Советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июле 2025
Сейчас в Липецке в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 5300. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2025 год по теме «Необычные», 16 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь