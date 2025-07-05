Спасибо огромное нашему гиду Денису за познавательную и интересную экскурсию. Узнали много удивительного о городе Липецке, от его основания и

до настоящего времени. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Денис отличный специалист в своей области. Чувствуется, что он любит свой край.

Очень благодарны экскурсоводу Денису за чудесную экскурсию. Липецк заиграл для нас всеми красками! Спасибо за учет погоды и построение маршрута максимально удобно. Рекомендуем обязательно к посещению!

М Мария

Если бы можно было ставить больше звездочек - я бы так и сделала! Денис - редкое сочетание знающего человека и умеющего рассказать и увлечь! Мы точно вернемся еще в Липецк и точно еще пойдем на экскурсию с Денисом. Спасибо огромное!!!