Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Скорняково-Архангельское: история и отдых
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку с посещением заповедника «Галичья гора»
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
9500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождество-Богородицкий монастырь и усадьба
Откройте для себя уникальные исторические места Липецка, посетив Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Начало: В районе автовокзала Липецка
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 августа 2025Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
- ААнастасия28 июля 2025Экскурсия замечательная, цена демократичная - обязательно берите, если поедете сюда! 🌷
- ДДмитрий16 июня 2025Прекрасная восстановленная из небытия усадьба. Все сделано со вкусом и интеллигентно. Приятно, что в стране есть энтузиасты вкладывающие душу в воссоздание истории. Красивые виды. Мягкий ландшафт. В целом приятное место для прогулок и отдыха.
- ИИрина28 июля 2023Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
- ВВладимир3 июля 2023Было отлично, спасибо
- ЖЖанна5 января 2023Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
- ААлексей20 ноября 2022Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно и уютно! Рекомендуем к посещению это прекрасное место на берегу Дона в любое время года!
- ССветлана23 октября 2021На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в сентябре 2025
Сейчас в Липецке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Липецка и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь