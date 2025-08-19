читать дальше

С первых же минут пребывания на территории усадьбы ощущаешь гармонию и умиротворение. Жизнь здесь течёт совсем в другом темпе, как будто замедляется…

Выходишь из машины, и перед твоим взором открывается бескрайний луг, залитый солнечными лучами, лёгкий ветерок развевает волосы, чувствуется аромат душистых трав, к небесам тянутся купола старинного храма с колокольней…

У входа в храм вас встретит обаятельная рассказчица и в одном лице коренная жительница этих мест - гид Галина Алексеевна. Будучи учителем истории по профессии, она очень увлекательно расскажет вам о каждом уголке усадьбы и о людях, которые имеют непосредственное к ней отношение.

На территории множество древних построек, от стен которых веет стариной. Многие из них были разрушены и в данный момент частично восстановлены.

Столько захватывающих историй о былых временах, о людях, оставивших свой след в истории и культуре государства Российского. В них и факты, и драма, и любовь…

Атмосфера и дух дворянского имения, слушаешь и будто на машине времени перемещаешься в ту эпоху, погружаешься в их мир и ценности, видишь оживающие картинки из прошлого…

После основной части экскурсии оставьте на прогулку часа 2-3, не пожалеете. Детям наверняка понравится контактный зоопарк и игровая площадка, взрослым - живописные пруды и места для отдыха у реки Дон. Есть оборудованные мангальные зоны, можно покататься на лодочках или просто погулять, наслаждаясь живописными пейзажами.

Отдельно хочется уделить внимание нереально атмосферному ресторану "Бальмонт" на территории имения. Он стоит того, чтобы забронировать столик и хотя бы раз его посетить. Огромный камин, интерьер под старину, на каждом столе, накрытым белоснежной скатертью, роскошные подсвечники с горящими свечами, на стенах канделябры, картины, фотографии… Всё это, включая прекрасную музыку и официантов, одетых в стилизованные крестьянские наряды, меню с причудливыми названиями блюд, погружает вас в удивительный мир храбрых рыцарей и прекрасных дам, изысканных манер и этикета. Выбор кушаний - от старинных до современных - пестрит разнообразием и точно не оставит вас равнодушными. При всей красоте убранств здесь нет места пафосу. Ощущение уюта и гармонии, вкусно, сытно и очень комфортно - так, что уходить не хочется. Мечтаешь продлить эту сказку хотя бы ещё чуть-чуть. И обязательно - обязательно вернуться сюда снова!!!