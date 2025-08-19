Мои заказы

Выездные экскурсии из Липецка

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Липецке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Пешая
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Скорняково-Архангельское: история и отдых
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку с посещением заповедника «Галичья гора»
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку с посещением заповедника «Галичья гора»
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
9500 ₽ за всё до 10 чел.
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождество-Богородицкий монастырь и усадьба
Откройте для себя уникальные исторические места Липецка, посетив Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Начало: В районе автовокзала Липецка
22 сен в 10:00
23 сен в 10:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 августа 2025
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    28 июля 2025
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Экскурсия замечательная, цена демократичная - обязательно берите, если поедете сюда! 🌷
  • Д
    Дмитрий
    16 июня 2025
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Прекрасная восстановленная из небытия усадьба. Все сделано со вкусом и интеллигентно. Приятно, что в стране есть энтузиасты вкладывающие душу в воссоздание истории. Красивые виды. Мягкий ландшафт. В целом приятное место для прогулок и отдыха.
  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
    приятные впечатления! Окунулись в такую давнюю, но интересную историю и храма, и самой усадьбы, ее владельцев, ее возрождение!!!
    Обед в ресторане ухой и растегаем тоже понравился!

  • В
    Владимир
    3 июля 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Было отлично, спасибо
  • Ж
    Жанна
    5 января 2023
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
    истории усадьбы от чудесного экскурсовода Олега, чьи родственники жили здесь испокон веков. Обязательно вернёмся, чтобы насладиться природой и увидеть, как развивается этот проект. Успехов организаторам!

  • А
    Алексей
    20 ноября 2022
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно и уютно! Рекомендуем к посещению это прекрасное место на берегу Дона в любое время года!
  • С
    Светлана
    23 октября 2021
    Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
    На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом
    - работа".
    С первых же минут пребывания на территории усадьбы ощущаешь гармонию и умиротворение. Жизнь здесь течёт совсем в другом темпе, как будто замедляется…
    Выходишь из машины, и перед твоим взором открывается бескрайний луг, залитый солнечными лучами, лёгкий ветерок развевает волосы, чувствуется аромат душистых трав, к небесам тянутся купола старинного храма с колокольней…
    У входа в храм вас встретит обаятельная рассказчица и в одном лице коренная жительница этих мест - гид Галина Алексеевна. Будучи учителем истории по профессии, она очень увлекательно расскажет вам о каждом уголке усадьбы и о людях, которые имеют непосредственное к ней отношение.
    На территории множество древних построек, от стен которых веет стариной. Многие из них были разрушены и в данный момент частично восстановлены.
    Столько захватывающих историй о былых временах, о людях, оставивших свой след в истории и культуре государства Российского. В них и факты, и драма, и любовь…
    Атмосфера и дух дворянского имения, слушаешь и будто на машине времени перемещаешься в ту эпоху, погружаешься в их мир и ценности, видишь оживающие картинки из прошлого…
    После основной части экскурсии оставьте на прогулку часа 2-3, не пожалеете. Детям наверняка понравится контактный зоопарк и игровая площадка, взрослым - живописные пруды и места для отдыха у реки Дон. Есть оборудованные мангальные зоны, можно покататься на лодочках или просто погулять, наслаждаясь живописными пейзажами.
    Отдельно хочется уделить внимание нереально атмосферному ресторану "Бальмонт" на территории имения. Он стоит того, чтобы забронировать столик и хотя бы раз его посетить. Огромный камин, интерьер под старину, на каждом столе, накрытым белоснежной скатертью, роскошные подсвечники с горящими свечами, на стенах канделябры, картины, фотографии… Всё это, включая прекрасную музыку и официантов, одетых в стилизованные крестьянские наряды, меню с причудливыми названиями блюд, погружает вас в удивительный мир храбрых рыцарей и прекрасных дам, изысканных манер и этикета. Выбор кушаний - от старинных до современных - пестрит разнообразием и точно не оставит вас равнодушными. При всей красоте убранств здесь нет места пафосу. Ощущение уюта и гармонии, вкусно, сытно и очень комфортно - так, что уходить не хочется. Мечтаешь продлить эту сказку хотя бы ещё чуть-чуть. И обязательно - обязательно вернуться сюда снова!!!

