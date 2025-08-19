Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Скорняково-Архангельское: история и отдых
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
«Усадьба с удивительной судьбой»
Завтра в 19:00
11 дек в 09:00
3760 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рождество-Богородицкий монастырь и усадьба
Откройте для себя уникальные исторические места Липецка, посетив Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Начало: В районе автовокзала Липецка
«Усадьба Скорняково-Архангельское»
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку и заповедник Галичья гора за 1 день
Увидеть главные достопримечательности города и посетить заповедник с реликтовыми растениями
«Кроме того, заглянете в центральную усадьбу, где расположены музей Природы и птичий питомник»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
8400 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 августа 2025Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
- ААнастасия28 июля 2025Экскурсия замечательная, цена демократичная - обязательно берите, если поедете сюда! 🌷
- ДДмитрий16 июня 2025Прекрасная восстановленная из небытия усадьба. Все сделано со вкусом и интеллигентно. Приятно, что в стране есть энтузиасты вкладывающие душу в воссоздание истории. Красивые виды. Мягкий ландшафт. В целом приятное место для прогулок и отдыха.
- ИИрина28 июля 2023Спасибо огромное за прекрасную возможность ознакомиться с историей усадьбы!!! Замечательный гид Оксана, замечательная погода(в тени +36!!!). У нас остались только
- ВВладимир3 июля 2023Было отлично, спасибо
- ЖЖанна5 января 2023Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об
- ААлексей20 ноября 2022Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно и уютно! Рекомендуем к посещению это прекрасное место на берегу Дона в любое время года!
- ССветлана23 октября 2021На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом
