В 17 веке на берегу Дона появился монастырь, а рядом с ним — слобода Тешевка, позже город Задонск. В монастыре жил святитель Тихон Задонский. Благодаря ему эти места стали паломническим центром.
В наше время сюда приезжают поклониться мощам Тихона и прогуляться по расположенной рядом усадьбе 17 века. Я с радостью покажу вам этот край и расскажу о его интересной истории.
В наше время сюда приезжают поклониться мощам Тихона и прогуляться по расположенной рядом усадьбе 17 века. Я с радостью покажу вам этот край и расскажу о его интересной истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Рождество-Богородицкий мужской монастырь
Вы увидите красивый величественный монастырь, его храмы и золотые купола, жилые корпуса и другие постройки небесно-голубого, белого и синего цветов. Я поделюсь историями о святынях. Расскажу, как создавалась и развивалась обитель, а также как она стала паломническим центром региона.
Усадьба Скорняково-Архангельское
При Петре I эта земля была пожалована семье Скорняковых-Писаревых. Затем она передавалась по наследству и была во владении нескольких известных московских фамилий. Я расскажу обо всех хозяевах имения и их вкладе в развитие усадьбы, а также о том, как восстанавливали здания и что здесь можно увидеть сейчас. Вы прочувствуете энергетику русской провинции и полюбуетесь природой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Время в пути до первой локации займёт около 1 часа
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются питание и развлечения в усадьбе: катание на велосипеде — 100 руб. /час, катание на пароме — 50 руб. /час, полёт на зиплайне — 300 руб. /чел., катание в карете по выходным — 200 руб. /чел. /круг, теннис — 150 руб. /час
- Стоимость экскурсии на авто путешественника составит 4000 руб.
- Могу организовать поездку для компании из 5–6 человек. Стоимость обсудим в переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе автовокзала Липецка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Липецке
Провела экскурсии для 728 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории!Задать вопрос
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