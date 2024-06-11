В 17 веке на берегу Дона появился монастырь, а рядом с ним — слобода Тешевка, позже город Задонск. В монастыре жил святитель Тихон Задонский. Благодаря ему эти места стали паломническим центром. В наше время сюда приезжают поклониться мощам Тихона и прогуляться по расположенной рядом усадьбе 17 века. Я с радостью покажу вам этот край и расскажу о его интересной истории.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Рождество-Богородицкий мужской монастырь

Вы увидите красивый величественный монастырь, его храмы и золотые купола, жилые корпуса и другие постройки небесно-голубого, белого и синего цветов. Я поделюсь историями о святынях. Расскажу, как создавалась и развивалась обитель, а также как она стала паломническим центром региона.

Усадьба Скорняково-Архангельское

При Петре I эта земля была пожалована семье Скорняковых-Писаревых. Затем она передавалась по наследству и была во владении нескольких известных московских фамилий. Я расскажу обо всех хозяевах имения и их вкладе в развитие усадьбы, а также о том, как восстанавливали здания и что здесь можно увидеть сейчас. Вы прочувствуете энергетику русской провинции и полюбуетесь природой.

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