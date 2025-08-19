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Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское

Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
На берегу Дона расположена усадьба Скорняково-Архангельское, восстановленная по архивам и ставшая местом для отдыха. На экскурсии вы узнаете о её истории и вкладе владельцев в судьбу России.

Прогулка по территории включает посещение храма Архангела Михаила, бывшей ткацкой фабрики и творческого пространства. После экскурсии можно отдохнуть на пляже, покататься на лодочках и посетить контактный зоопарк. Входные билеты и развлечения включены в стоимость
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая усадьба
  • 📜 Уникальная история
  • ⛪ Храм Архангела Михаила
  • 🐾 Контактный зоопарк
  • 🚣 Лодочные прогулки
  • 🍽️ Ресторан «Бальмонтъ»

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, можно насладиться природой и активностями на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные перепады температуры. В зимние месяцы доступен каток, что добавляет особый шарм, но погодные условия могут ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское

Что можно увидеть

  • Храм Архангела Михаила
  • Ткацкая фабрика
  • Флигель школы
  • Дом с мезонином
  • Бывшая конюшня

Описание экскурсии

Усадьба с удивительной судьбой

Перед вами предстанут три столетия истории — со взлетами и падениями, с сюжетами о выдающихся людях. Вы узнаете, почему Скорняково-Архангельское неразрывно связано с царским домом Романовых, почувствуете атмосферу дворянского имения 18 века и услышите о человеке, который с 2007 года занимается восстановлением этого дивного места.

Достопримечательности и отдых

На территории усадебного комплекса вы в первую очередь осмотрите храм Архангела Михаила и сможете подняться на колокольню (по предварительной договоренности). Увидите здание бывшей ткацкой фабрики, флигель школы, дом с мезонином и бывшую конюшню, которая сегодня стала творческим пространством.

После экскурсии предлагаем вам отдохнуть на нашем пляже, поплавать на лодочках по пруду, посетить контактный зоопарк и стилизованный ресторан. Кроме того, доступны дополнительные развлечения и детская площадка.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • До усадьбы вам нужно добраться самостоятельно, она находится в 60 км от Липецка (село Скорняково)
  • Входные билеты на территорию усадьбы включены в стоимость экскурсии
  • Посещение контактного зоопарка и катание на лодочках по пруду (летом) или доступ на каток (зимой) также входят в стоимость

Дополнительные опции

  • Питание в ресторане «Бальмонтъ» — средний чек 2000 руб.
  • Катание на фаэтоне (выходные дни) — 200 руб. с человека
  • Катание на зиплайне (выходные дни) — 500 руб. с человека
  • Аренда велосипеда — 100 руб.
  • Катание на пароме — 50 руб. с человека
  • Катание на санях — 200 руб. с человека за круг
  • Прокат коньков — 150 руб. /час; ледянки — 50 руб. /час; ватрушки — 100 руб. /час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В усадьбе Скорняково-Архангельское
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 101 туриста
Приглашаем вас в наше живописное имение! Экскурсии проводит коренная жительница с. Скорняково Липецкой области, которая была свидетелем восстановления дворянской усадьбы. Опыт работы более 5 лет. Мы предлагаем вам стать частью новой истории «Скорняково-Архангельского». Приезжайте. Вдохновляйтесь. Чувствуйте себя как дома. Присоединяйтесь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине за интересную информацию об усадьбе. Экскурсия прошла легко и познавательно. Рекомендую.
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Жанна
Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно ценно было услышать об истории усадьбы от чудесного экскурсовода Олега, чьи родственники жили здесь испокон веков. Обязательно вернёмся, чтобы насладиться природой и увидеть, как развивается этот проект. Успехов организаторам!
Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно
Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно
Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно
Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно
Удивительное место - здесь живёт дух дворянской усадьбы и при этом всё максимально удобно обустроено. Особенно
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Алексей
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно и уютно! Рекомендуем к посещению это прекрасное место на берегу Дона в любое время года!
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
Спасибо за интересную экскурсию, Олег нас встретил, показал усадьбу, показал и рассказал много интересного, было познавательно
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Дмитрий
Прекрасная восстановленная из небытия усадьба. Все сделано со вкусом и интеллигентно. Приятно, что в стране есть энтузиасты вкладывающие душу в воссоздание истории. Красивые виды. Мягкий ландшафт. В целом приятное место для прогулок и отдыха.
Прекрасная восстановленная из небытия усадьба. Все сделано со вкусом и интеллигентно. Приятно, что в стране есть
Прекрасная восстановленная из небытия усадьба. Все сделано со вкусом и интеллигентно. Приятно, что в стране есть
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Анастасия
Экскурсия замечательная, цена демократичная - обязательно берите, если поедете сюда! 🌷
Экскурсия замечательная, цена демократичная - обязательно берите, если поедете сюда! 🌷
Экскурсия замечательная, цена демократичная - обязательно берите, если поедете сюда! 🌷
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Светлана
На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом - работа".
С первых же минут пребывания на территории усадьбы ощущаешь
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гармонию и умиротворение. Жизнь здесь течёт совсем в другом темпе, как будто замедляется… Выходишь из машины, и перед твоим взором открывается бескрайний луг, залитый солнечными лучами, лёгкий ветерок развевает волосы, чувствуется аромат душистых трав, к небесам тянутся купола старинного храма с колокольней… У входа в храм вас встретит обаятельная рассказчица и в одном лице коренная жительница этих мест - гид Галина Алексеевна. Будучи учителем истории по профессии, она очень увлекательно расскажет вам о каждом уголке усадьбы и о людях, которые имеют непосредственное к ней отношение.
На территории множество древних построек, от стен которых веет стариной. Многие из них были разрушены и в данный момент частично восстановлены.
Столько захватывающих историй о былых временах, о людях, оставивших свой след в истории и культуре государства Российского. В них и факты, и драма, и любовь… Атмосфера и дух дворянского имения, слушаешь и будто на машине времени перемещаешься в ту эпоху, погружаешься в их мир и ценности, видишь оживающие картинки из прошлого… После основной части экскурсии оставьте на прогулку часа 2-3, не пожалеете. Детям наверняка понравится контактный зоопарк и игровая площадка, взрослым - живописные пруды и места для отдыха у реки Дон. Есть оборудованные мангальные зоны, можно покататься на лодочках или просто погулять, наслаждаясь живописными пейзажами.
Отдельно хочется уделить внимание нереально атмосферному ресторану "Бальмонт" на территории имения. Он стоит того, чтобы забронировать столик и хотя бы раз его посетить. Огромный камин, интерьер под старину, на каждом столе, накрытым белоснежной скатертью, роскошные подсвечники с горящими свечами, на стенах канделябры, картины, фотографии… Всё это, включая прекрасную музыку и официантов, одетых в стилизованные крестьянские наряды, меню с причудливыми названиями блюд, погружает вас в удивительный мир храбрых рыцарей и прекрасных дам, изысканных манер и этикета. Выбор кушаний - от старинных до современных - пестрит разнообразием и точно не оставит вас равнодушными. При всей красоте убранств здесь нет места пафосу. Ощущение уюта и гармонии, вкусно, сытно и очень комфортно - так, что уходить не хочется. Мечтаешь продлить эту сказку хотя бы ещё чуть-чуть. И обязательно - обязательно вернуться сюда снова!!!

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