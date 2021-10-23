Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское

Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого

5
1 отзыв
На берегу Дона стоит усадьба, где всегда радушно принимали гостей.

Усадьба, которой повезло — после многих лет разрухи Скорняково-Архангельское восстановили по архивам и превратили в место для отдыха.

На прогулке вы проследите путь имения и узнаете, какой вклад его владельцы внесли в историю России.

Насладитесь антуражем и познакомитесь с современной жизнью нашего комплекса.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское

Что вас ожидает

Усадьба с удивительной судьбой

Перед вами предстанут три столетия истории — со взлетами и падениями, с сюжетами о выдающихся людях. Вы узнаете, почему Скорняково-Архангельское неразрывно связано с царским домом Романовых, почувствуете атмосферу дворянского имения 18 века и услышите о человеке, который с 2007 года занимается восстановлением этого дивного места.

Достопримечательности и отдых

На территории усадебного комплекса вы в первую очередь осмотрите храм Архангела Михаила и сможете подняться на колокольню (по предварительной договоренности). Увидите здание бывшей ткацкой фабрики, флигель школы, дом с мезонином и бывшую конюшню, которая сегодня стала творческим пространством.

После экскурсии предлагаем вам отдохнуть на нашем пляже, поплавать на лодочках по пруду, посетить контактный зоопарк и стилизованный ресторан. Кроме того, доступны дополнительные развлечения и детская площадка.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет наш гид Галина Алексеевна
  • До усадьбы вам нужно добраться самостоятельно, она находится в 60 км от Липецка (село Скорняково)
  • Посещение контактного зоопарка и катание на лодочках по пруду (летом) или доступ на каток (зимой) входят в стоимость

Дополнительные опции

  • Питание в ресторане «Бальмонтъ» — средний чек 2000 руб.
  • Катание на фаэтоне (выходные дни) — 200 руб. с человека
  • Катание на зиплайне (выходные дни) — 500 руб. с человека
  • Аренда велосипеда — 100 руб.
  • Катание на пароме — 50 руб. с человека
  • Катание на санях — 200 руб. с человека за круг
  • Прокат коньков — 150 руб. /час; ледянки — 50 руб. /час; ватрушки — 100 руб. /час

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в усадьбе Скорняково-Архангельское
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Полина
Полина
Приглашаем вас в наше живописное имение! Экскурсии проводит коренная жительница с. Скорняково Липецкой области, которая была свидетелем восстановления дворянской усадьбы. Опыт работы более 5 лет. Мы предлагаем вам стать частью новой истории «Скорняково-Архангельского». Приезжайте. Вдохновляйтесь. Чувствуйте себя как дома. Присоединяйтесь.
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1 реальный отзыв

Светлана
23 окт 2021
На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом - работа".
С первых же минут пребывания на территории усадьбы ощущаешь гармонию и умиротворение. Жизнь здесь течёт совсем в другом темпе, как будто замедляется…
Выходишь из машины, и перед твоим взором открывается бескрайний луг, залитый солнечными лучами, лёгкий ветерок развевает волосы, чувствуется аромат душистых трав, к небесам тянутся купола старинного храма с колокольней…
У входа в храм вас встретит обаятельная рассказчица и в одном лице коренная жительница этих мест - гид Галина Алексеевна. Будучи учителем истории по профессии, она очень увлекательно расскажет вам о каждом уголке усадьбы и о людях, которые имеют непосредственное к ней отношение.
На территории множество древних построек, от стен которых веет стариной. Многие из них были разрушены и в данный момент частично восстановлены.
Столько захватывающих историй о былых временах, о людях, оставивших свой след в истории и культуре государства Российского. В них и факты, и драма, и любовь…
Атмосфера и дух дворянского имения, слушаешь и будто на машине времени перемещаешься в ту эпоху, погружаешься в их мир и ценности, видишь оживающие картинки из прошлого…
После основной части экскурсии оставьте на прогулку часа 2-3, не пожалеете. Детям наверняка понравится контактный зоопарк и игровая площадка, взрослым - живописные пруды и места для отдыха у реки Дон. Есть оборудованные мангальные зоны, можно покататься на лодочках или просто погулять, наслаждаясь живописными пейзажами.
Отдельно хочется уделить внимание нереально атмосферному ресторану "Бальмонт" на территории имения. Он стоит того, чтобы забронировать столик и хотя бы раз его посетить. Огромный камин, интерьер под старину, на каждом столе, накрытым белоснежной скатертью, роскошные подсвечники с горящими свечами, на стенах канделябры, картины, фотографии… Всё это, включая прекрасную музыку и официантов, одетых в стилизованные крестьянские наряды, меню с причудливыми названиями блюд, погружает вас в удивительный мир храбрых рыцарей и прекрасных дам, изысканных манер и этикета. Выбор кушаний - от старинных до современных - пестрит разнообразием и точно не оставит вас равнодушными. При всей красоте убранств здесь нет места пафосу. Ощущение уюта и гармонии, вкусно, сытно и очень комфортно - так, что уходить не хочется. Мечтаешь продлить эту сказку хотя бы ещё чуть-чуть. И обязательно - обязательно вернуться сюда снова!

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