Прогулка по территории включает посещение храма Архангела Михаила, бывшей ткацкой фабрики и творческого пространства. После экскурсии можно отдохнуть на пляже, покататься на лодочках и посетить контактный зоопарк. Входные билеты и развлечения включены в стоимость
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая усадьба
- 📜 Уникальная история
- ⛪ Храм Архангела Михаила
- 🐾 Контактный зоопарк
- 🚣 Лодочные прогулки
- 🍽️ Ресторан «Бальмонтъ»
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Храм Архангела Михаила
- Ткацкая фабрика
- Флигель школы
- Дом с мезонином
- Бывшая конюшня
Описание экскурсии
Усадьба с удивительной судьбой
Перед вами предстанут три столетия истории — со взлетами и падениями, с сюжетами о выдающихся людях. Вы узнаете, почему Скорняково-Архангельское неразрывно связано с царским домом Романовых, почувствуете атмосферу дворянского имения 18 века и услышите о человеке, который с 2007 года занимается восстановлением этого дивного места.
Достопримечательности и отдых
На территории усадебного комплекса вы в первую очередь осмотрите храм Архангела Михаила и сможете подняться на колокольню (по предварительной договоренности). Увидите здание бывшей ткацкой фабрики, флигель школы, дом с мезонином и бывшую конюшню, которая сегодня стала творческим пространством.
После экскурсии предлагаем вам отдохнуть на нашем пляже, поплавать на лодочках по пруду, посетить контактный зоопарк и стилизованный ресторан. Кроме того, доступны дополнительные развлечения и детская площадка.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- До усадьбы вам нужно добраться самостоятельно, она находится в 60 км от Липецка (село Скорняково)
- Входные билеты на территорию усадьбы включены в стоимость экскурсии
- Посещение контактного зоопарка и катание на лодочках по пруду (летом) или доступ на каток (зимой) также входят в стоимость
Дополнительные опции
- Питание в ресторане «Бальмонтъ» — средний чек 2000 руб.
- Катание на фаэтоне (выходные дни) — 200 руб. с человека
- Катание на зиплайне (выходные дни) — 500 руб. с человека
- Аренда велосипеда — 100 руб.
- Катание на пароме — 50 руб. с человека
- Катание на санях — 200 руб. с человека за круг
- Прокат коньков — 150 руб. /час; ледянки — 50 руб. /час; ватрушки — 100 руб. /час
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