Т Татьяна Липецкие этюды читать дальше и Елец. Экскурсия Липецкие этюды была содержательной и интересной. Прогулялись по Нижнему парку и Верхнему. Затем по центру. Увидели всё, что было запланировано! Всем рекомендуем! Липецк понравился! Милые и как визитная карточка города с металлургической промышленностью везде фигурки из металла. С другой стороны город-курорт! Были в Липецком бювете, попробовали воды.

Спасибо гиду Андрею, интересно рассказывал, информация воспринималась хорошо! Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз выбор пал на Липецк

Е Елена Липецкие этюды Очень интересная экскурсия. Будут рекомендовать её друзьям. Думаю, что будет интересно и детям.

Е Екатерина Знакомство с Липецком читать дальше для знакомства с городом. Галина, спасибо Вам еще раз. Выбранный Вами маршрут, подача материала, интересные факты из истории города, прекрасное чувство юмора сделали экскурсию увлекательной. Нам очень понравилось. 😊 Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом! В Липецке не первый раз, но захотелось пройтись по городу именно с экскурсией. Отличный вариант

С Светлана Липецкие этюды Андрей, провел нам отличную экскурсию! Рассказал много интересного о городе, учитывая то, что в городе мало исторических мест, самим ходить смотреть нечего) но когда тебе рассказывают разные факты и истории все выглядит совсем в другом свете! Спасибо 🌷

Н Надежда Липецкие этюды Прекрасная экскурсия, информативно и эмоционально. Нам очень понравилось.

Н Никита Знакомство с Липецком Выражаем огромную благодарность за интересную экскурсию по Липецку! Время пролетело незаметно, маршрут экскурсии проходил по самым значимым местам и достопримечательностям города. Были рассказаны даже дополнительные вещи, которые дополняли общие факты об истории города. Спасибо большое за приятное общение и времяпровождение❤️

Д Дмитрий Знакомство с Липецком Отличный гид! Очень понравилось! Рекомендую!

В Винтина Знакомство с Липецком Галина является очень знающим и приятным в общении экскурсоводом. Даёт очень интересный материал по истории края. Огромное ей спасибо!

В Владимир Липецкие этюды Провел экскурсию Иван, остались очень довольны. Спасибо.

А Андрей Знакомство с Липецком читать дальше интересно рассказывает о важнейших событиях, сформировавших современный облик города, учитывает уровень подготовки слушателей и их физические возможности. Время, отведенное на экскурсию, пролетело быстро, а значит, нам было интересно! Галина - замечательный экскурсовод, каких сейчас осталось не так уж и много. Она - человек, влюбленный в свой город, очень

Е Елена Липецкие этюды читать дальше теме и без. Гид рассказал о городе историю с момента основания и о современной жизни. Город нам очень понравился. Очень уютный и комфортный.

Гид нас ждал, когда мы решили зайти в церковь (неожиданное желание детей).

Было очень приятно и комфортно общаться с гидом.

Спасибо за экскурсию Экскурсия получилась индивидуальной, т. к. мы были с друзьями. Шли в комфортном для нас темпе, могли задавать любые вопросы по

А Анна Знакомство с Липецком Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге Александровне! Очень насыщенная экскурсия! Ольга Александровна - профессионал своего дела, очень легко и доступно смогла окунуть нас в историю города! Никаких вопросов не осталось без ответа! От души рекомендую всем данного гида!

О Ольга Знакомство с Липецком читать дальше с детьми (11 лет). Нам ооочень понравилось! Расстояние, которое мы преодолели за 2.5 часа впечатляет! Ноги устали, но хотелось слушать еще и еще. Спасибо Вам огромное за Ваш труд! С чудесным городом Липецком и его историей нас познакомила экскурсовод Елена! Она прекрасно знает свой город, безумно интересно рассказывает! Были

В Валерий Липецкие этюды Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.

С Светлана Липецкие этюды Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!

Г Гикавый Знакомство с Липецком Отличная подробная экскурсия. Отличный экскурсовод, всей семье очень понравилось.

С Светлана Знакомство с Липецком читать дальше о нём. За 4 часа экскурсии обошли очень много знаковых мест, узнали много интересных фактов о Липецке и его жителях. Прекрасная экскурсия. Очень рады, что именно Елена познакомила нас с Липецком!! Посетили Липецк на майские праздники. Елена прекрасно знает историю своего города, очень хорошо и доступно, а главное с любовью рассказывает

М Марина Знакомство с Липецком Для первого знакомства с городом - то, что нужно! Рекомендую!

Е Евгений Знакомство с Липецком Всё очень понравилось. Спасибо Галине за отличную экскурсию.