Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Липецку
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
- ТТатьяна22 ноября 2025Мы четыре подруги, стараемся ежегодно пополнить копилку своих путешествий посещением нового российского города. В этот раз выбор пал на Липецк
- ЕЕлена20 ноября 2025Очень интересная экскурсия. Будут рекомендовать её друзьям. Думаю, что будет интересно и детям.
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом! В Липецке не первый раз, но захотелось пройтись по городу именно с экскурсией. Отличный вариант
- ССветлана9 ноября 2025Андрей, провел нам отличную экскурсию! Рассказал много интересного о городе, учитывая то, что в городе мало исторических мест, самим ходить смотреть нечего) но когда тебе рассказывают разные факты и истории все выглядит совсем в другом свете! Спасибо 🌷
- ННадежда4 ноября 2025Прекрасная экскурсия, информативно и эмоционально. Нам очень понравилось.
- ННикита12 октября 2025Выражаем огромную благодарность за интересную экскурсию по Липецку! Время пролетело незаметно, маршрут экскурсии проходил по самым значимым местам и достопримечательностям города. Были рассказаны даже дополнительные вещи, которые дополняли общие факты об истории города. Спасибо большое за приятное общение и времяпровождение❤️
- ДДмитрий29 сентября 2025Отличный гид! Очень понравилось! Рекомендую!
- ВВинтина3 сентября 2025Галина является очень знающим и приятным в общении экскурсоводом. Даёт очень интересный материал по истории края. Огромное ей спасибо!
- ВВладимир3 августа 2025Провел экскурсию Иван, остались очень довольны. Спасибо.
- ААндрей2 августа 2025Галина - замечательный экскурсовод, каких сейчас осталось не так уж и много. Она - человек, влюбленный в свой город, очень
- ЕЕлена28 июля 2025Экскурсия получилась индивидуальной, т. к. мы были с друзьями. Шли в комфортном для нас темпе, могли задавать любые вопросы по
- ААнна5 июля 2025Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге Александровне! Очень насыщенная экскурсия! Ольга Александровна - профессионал своего дела, очень легко и доступно смогла окунуть нас в историю города! Никаких вопросов не осталось без ответа! От души рекомендую всем данного гида!
- ООльга15 июня 2025С чудесным городом Липецком и его историей нас познакомила экскурсовод Елена! Она прекрасно знает свой город, безумно интересно рассказывает! Были
- ВВалерий14 июня 2025Все было очень интересно. Эрудированно. Интересно. Очень классно. Спасибо.
- ССветлана13 июня 2025Наш экскурсовод Светлана рассказала всё очень интересно, маршрут составлен прекрасно. Экскурсия понравилась! Больше всего впечатлил фарфоровый иконостас в кафедральном соборе - необычно и очень красиво!!! Спасибо за экскурсию!
- ГГикавый11 мая 2025Отличная подробная экскурсия. Отличный экскурсовод, всей семье очень понравилось.
- ССветлана5 мая 2025Посетили Липецк на майские праздники. Елена прекрасно знает историю своего города, очень хорошо и доступно, а главное с любовью рассказывает
- ММарина5 апреля 2025Для первого знакомства с городом - то, что нужно! Рекомендую!
- ЕЕвгений5 марта 2025Всё очень понравилось. Спасибо Галине за отличную экскурсию.
- ЕЕлена16 февраля 2025Увидеть Липецк за один день можно только с экскурсией. Мы не молоденькие, поэтому просили провести экскурсию на машине с выходом на пешеходные остановки. Остались очень довольны. Рекомендуем.
