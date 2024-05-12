1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Проследить эпохи города и открыть самые яркие факты из его жизни: от лечебных вод до космонавтики
Начало: На площади Авиаторов
«Путешествие начнётся на площади Авиаторов, далее вы прогуляетесь по старинному Быхановому саду, свернёте на центральную улицу Зегеля и дойдёте до дома-музея Плеханова»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Липецк сквозь эпохи
Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Начало: На ул. Ленина
«На прогулке по бывшей улице Дворянской вы увидите дом генерала Губина, где останавливался Александр II со своим воспитателем Жуковским»
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
39003 315₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Липецк
Погулять по купеческому кварталу Старого Липецка и увидеть его главные места с гидом-краеведом
Начало: На Театральной площади
«На бывшей улице Усманской вы увидите дом купца Шелихова, на первом этаже которого в 19 веке был колбасный магазин, на втором — купеческое собрание»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2024Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
- ССветлана11 мая 202410 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,
- ББорис10 мая 2024Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
- ИИгорь4 мая 2024Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.
- ТТатьяна25 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
- ИИван18 апреля 2024Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Хорошо структурированая информация представлена с юмором. Много Александр дал советов по посещению расположенных рядом с Липецком достопримечательностей!
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Липецке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 3 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Липецка. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод