читать дальше

Липецк не интересный город для экскурсий особых иллюзий не питали. Но Денис- потрясающий рассказчик, который провел всех нас за руку по истории Липецка от момента его создания, нахождения "святой" воды и железной руды, до современности. Причем все это сопровождалось иллюстрациями, фотографиями, планами местности. Очень понравилась организация. Денис был пунктуален, в отличном настроении. На протяжении всей экскурсии сумел удержать внимание не только взрослых, но и изначально скептически настроенного подростка. От всей души рекомендуем экскурсию и Дениса! Много новой информации, очень интересно, познавательно. Видно что человек очень увлечен своей работой и компетентен, слушать было одно удовольствие!!!