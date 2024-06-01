Главные экскурсионные места в Липецке

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Липецке, цены от 3 100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Липецком
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Проследить эпохи города и открыть самые яркие факты из его жизни: от лечебных вод до космонавтики
Начало: На площади Авиаторов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 100 за всё до 10 чел.
Липецкие этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Липецк сквозь эпохи
Посетить главные места города и прикоснуться к их прошлому в компании историка-краеведа
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
39003 315 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Липецкие этюды
    В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
    В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Спасибо огромное за интересное путешествие по истории города. Вместо плановых 2-х часов, 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Не стандартное, с юмором, предоставление информации Александром оставило очень приятные впечатления о городе.
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Липецк сквозь эпохи
    10 мая состоялось наше путешествие в Липецк сквозь эпохи, которое оставило незабываемые впечатления!!! Начитавшись отзывов о том, что, в принципе,
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    Липецк не интересный город для экскурсий особых иллюзий не питали. Но Денис- потрясающий рассказчик, который провел всех нас за руку по истории Липецка от момента его создания, нахождения "святой" воды и железной руды, до современности. Причем все это сопровождалось иллюстрациями, фотографиями, планами местности. Очень понравилась организация. Денис был пунктуален, в отличном настроении. На протяжении всей экскурсии сумел удержать внимание не только взрослых, но и изначально скептически настроенного подростка. От всей души рекомендуем экскурсию и Дениса! Много новой информации, очень интересно, познавательно. Видно что человек очень увлечен своей работой и компетентен, слушать было одно удовольствие!!!

  • Б
    Борис
    10 мая 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Отличная экскурсия! Талант Дениса затмил пасмурную погоду) Нам всё очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Липецкие этюды
    Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид,
    Добрый день. Отшичная экскурсия, много исторических фактов, приятный в общении гид
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Спасибо огромное замечательному экскурсоводу Александру за знакомство с Липецком. Хороший знаток истории города, увлекательный рассказчик, с чувством юмора и позитивом Александр показал нам знаковые места в городе. Теперь у нас в памяти останутся лучшие воспоминания о городе Липецке.
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Знакомство с Липецком
    Замечательная экскурсия по центру города. Узнали много интересного, прекрасно провели время. Спасибо Ольге за уютную прогулку по Липецку!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Хочу выразить огромную благодарность Денису за очень содержательную и интересную экскурсию. Спасибо за живописный и увлекательный маршрут. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Денис знает и любит свой город. Всем рекомендую узнать историю города с помощью Дениса.
  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Знакомство с Липецком
    Спасибо большое Ольге за душевную экскурсию и отличный маршрут! На все наши вопросы Ольга ответила и интерес к Липецку утолила на сто процентов, мы очень довольны что выбрали эту экскурсию, узнали историю города, местности и особенности региона!
  • И
    Иван
    18 апреля 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Хорошо структурированая информация представлена с юмором. Много Александр дал советов по посещению расположенных рядом с Липецком достопримечательностей!
    Большое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Хорошо структурированая информация представлена с юмором. Много Александр дал советовБольшое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Хорошо структурированая информация представлена с юмором. Много Александр дал советовБольшое спасибо Александру за замечательную экскурсию. Хорошо структурированая информация представлена с юмором. Много Александр дал советов

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Липецк сквозь эпохи
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  4. Христорождественский собор
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  6. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в июне 2024
Сейчас в Липецке в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 3 100 до 4 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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