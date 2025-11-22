читать дальше

и Елец. Экскурсия Липецкие этюды была содержательной и интересной. Прогулялись по Нижнему парку и Верхнему. Затем по центру. Увидели всё, что было запланировано! Всем рекомендуем! Липецк понравился! Милые и как визитная карточка города с металлургической промышленностью везде фигурки из металла. С другой стороны город-курорт! Были в Липецком бювете, попробовали воды.

Спасибо гиду Андрею, интересно рассказывал, информация воспринималась хорошо!