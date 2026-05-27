Липецк — словно машина времени. Здесь империя встречается с курортным романом, а за углом прячется военная тайна. Мы проведём вас по городу и покажем, как в нём уместились три совершенно разные эпохи. Вы услышите, как стучали молоты при Петре I и шуршали платьями курортные модницы. Раскроете секреты немецкой школы и почувствуете настроение Липецка.
Описание экскурсии
Территория старых заводов и памятник Петру I
Вы увидите место, где когда-то находился первый железоделательный завод России. Узнаете, как Пётр I лично приезжал контролировать работы, и услышите легенду о ночном звоне молотов у старых заводских стен.
Нижний парк
Пройдёте по тенистым аллеям и окажетесь там, где раньше были купальни и источники минеральной воды. Поймёте, как здесь появился первый курорт России и какие болезни лечила местная вода. Я расскажу забавную историю об одном дворянине.
Верхний парк
Побываете там, где в 19 веке гуляли дамы в кринолинах, полыхали романы и играла музыка. Узнаете, какие развлечения ждали отдыхающих и почему Липецк называли «городом, где лечат нервы и сводят с ума».
Древне-Успенская церковь
Увидите самый древний храм Липецка — изящную бесстолпную церковь в стиле русского барокко. Выясните, что осталось от мужского монастыря и в чём главная тайна Успенки.
Липецкий бювет
Осмотрите современное здание бювета и скульптуру Петра I внутри. Услышите историю утраченного и восстановленного курортного символа и попробуете ту самую минеральную воду, которую пили дворяне в 19 веке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У краеведческого музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я влюблена в Липецкую область. Уже много лет я не просто работаю в туризме — я открываю наш удивительный край для тех, кто хочет увидеть его настоящее лицо.
Я живу в читать дальшеуменьшить
Липецке, но моя работа — это бесконечные дороги по области. Я показываю гостям не только всем известные достопримечательности, но и те уголки, куда редко ступает нога туриста. Мы вместе едем в Задонск за тишиной и душевным покоем, ищем окаменелости древних морей на Дону, пробуем монастырскую выпечку и узнаём, как пахнет настоящий липовый чай.
Для меня быть гидом — значит быть немного проводником во времени. Я рассказываю о купцах и меценатах, о Петре I, который оставил здесь свой след, и о людях, которые сегодня создают историю края. Если вы хотите увидеть Липецкую область моими глазами — глазами человека, который искренне гордится своей малой родиной, — давайте знакомиться и путешествовать!
Входит в следующие категории Липецка
Похожие экскурсии на «Липецк: три жизни одного города»