Липецк — словно машина времени. Здесь империя встречается с курортным романом, а за углом прячется военная тайна. Мы проведём вас по городу и покажем, как в нём уместились три совершенно разные эпохи. Вы услышите, как стучали молоты при Петре I и шуршали платьями курортные модницы. Раскроете секреты немецкой школы и почувствуете настроение Липецка.

Описание экскурсии

Территория старых заводов и памятник Петру I

Вы увидите место, где когда-то находился первый железоделательный завод России. Узнаете, как Пётр I лично приезжал контролировать работы, и услышите легенду о ночном звоне молотов у старых заводских стен.

Нижний парк

Пройдёте по тенистым аллеям и окажетесь там, где раньше были купальни и источники минеральной воды. Поймёте, как здесь появился первый курорт России и какие болезни лечила местная вода. Я расскажу забавную историю об одном дворянине.

Верхний парк

Побываете там, где в 19 веке гуляли дамы в кринолинах, полыхали романы и играла музыка. Узнаете, какие развлечения ждали отдыхающих и почему Липецк называли «городом, где лечат нервы и сводят с ума».

Древне-Успенская церковь

Увидите самый древний храм Липецка — изящную бесстолпную церковь в стиле русского барокко. Выясните, что осталось от мужского монастыря и в чём главная тайна Успенки.

Липецкий бювет

Осмотрите современное здание бювета и скульптуру Петра I внутри. Услышите историю утраченного и восстановленного курортного символа и попробуете ту самую минеральную воду, которую пили дворяне в 19 веке.