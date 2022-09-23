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Описание
Что вас ожидает
Задонск: прогулка по историческому центру
Вы посетите Свято-Тихоновский Преображенский монастырь: осмотрите Троицкий храм и прогуляетесь до Святого источника. Далее отправитесь к Рождество-Богородицкому мужскому монастырю, основанному двумя старцами-схимонахами в первой половине XVII века. В его главном соборе хранятся мощи Тихона Задонского — вы обязательно их увидите. А также услышите историю обители, увидите «поющий» дуб и подниметесь на Каменную гору.
Музей Старая дорога
В деревне Малое Панарино мы побываем в музее Старая Дорога, расположенном в купеческом доме. Его экспозиция посвящена истории старинного тракта, когда-то проходившем через поселение. Вы оцените все самые интересные экспонаты, затем перейдете к гастрономической части и попробуете местные деликатесы: пастилу, джемы, овощные и фруктовые чипсы.
Парк Кудыкина гора
В завершение мы поедем в удивительный парк чудес Кудыкина гора, который находится в селе Каменка. Чего только нет на его территории! Вы увидите замок Чукоккала — точную копию русских крепостей IV–V столетий. Впечатлитесь 15-метровой статуей Змея Горыныча и посетите зоопарк, где обитает более 50 видов птиц и животных.
Организационные детали
Транспорт оплачивается дополнительно — 4000 руб. за легковой автомобиль.
Про парк «Кудыкина Гора»
Вход в парк бесплатный
В понедельник работает все, кроме крепости и чайного дома
Вход в парк с домашними питомцами запрещен
Змей Горыныч рычит по выходным (суббота и воскресенье). Май-сентябрь в 20:00, октябрь-апрель в 18:00.
Стоимость развлечений в парке
Посещение крепости — 300 руб. с человека
Экскурсия в карете — 250 руб. с человека
Индивидуальные экскурсии — 1000 руб. с человека
Экскурсия «Конный мир» — 600 руб. с человека
Сафари-лаборатория — 300 руб. с человека
Проведение фотосессии с животными — 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Липецке
Провела 1096 экскурсий для 2026 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!