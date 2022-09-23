Липецкая область поразит вас своим разнообразием! За один день вы увидите старинные храмы Задонска и посетите гастрономический музей Старая дорога. А также погуляете по парку Кудыкина гора с гигантскими оживающими скульптурами, интерактивным инсталляциями и целебным источниками. Наш профессиональный гид поделится интересными фактами об этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Задонск: прогулка по историческому центру

Вы посетите Свято-Тихоновский Преображенский монастырь: осмотрите Троицкий храм и прогуляетесь до Святого источника. Далее отправитесь к Рождество-Богородицкому мужскому монастырю, основанному двумя старцами-схимонахами в первой половине XVII века. В его главном соборе хранятся мощи Тихона Задонского — вы обязательно их увидите. А также услышите историю обители, увидите «поющий» дуб и подниметесь на Каменную гору.

Музей Старая дорога

В деревне Малое Панарино мы побываем в музее Старая Дорога, расположенном в купеческом доме. Его экспозиция посвящена истории старинного тракта, когда-то проходившем через поселение. Вы оцените все самые интересные экспонаты, затем перейдете к гастрономической части и попробуете местные деликатесы: пастилу, джемы, овощные и фруктовые чипсы.

Парк Кудыкина гора

В завершение мы поедем в удивительный парк чудес Кудыкина гора, который находится в селе Каменка. Чего только нет на его территории! Вы увидите замок Чукоккала — точную копию русских крепостей IV–V столетий. Впечатлитесь 15-метровой статуей Змея Горыныча и посетите зоопарк, где обитает более 50 видов птиц и животных.

Организационные детали

Транспорт оплачивается дополнительно — 4000 руб. за легковой автомобиль.

Про парк «Кудыкина Гора»

Вход в парк бесплатный

В понедельник работает все, кроме крепости и чайного дома

Вход в парк с домашними питомцами запрещен

Змей Горыныч рычит по выходным (суббота и воскресенье). Май-сентябрь в 20:00, октябрь-апрель в 18:00.

Стоимость развлечений в парке