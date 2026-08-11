Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
«Байкал — озеро, у которого есть музей»
Сегодня в 18:00
16 авг в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
Начало: В районе гостиницы «Легенда Байкала»
«На этой неспешной прогулке вы увидите исток Ангары и полюбуетесь панорамами легендарного озера»
17 авг в 16:00
18 авг в 16:00
3000 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
На Ольхон из Листвянки: душевная поездка по острову с местным жителем
Залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова, посёлок Хужир, мыс Бурхан и скала Шаманка
Начало: У вашего отеля
«13:30 — залив Загли, озеро Нурское, полуостров Кобылья Голова»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
17 авг в 06:00
8800 ₽
11 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Прогулялись вдоль всей Листвянки, попили байкальской водички, как в детстве, прямо с колонки, очень вкусно…
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В
Ирина - прекрасный рассказчик, который комбинирует далёкую и современную историю Листвянки, разбавляя её личным опытом жизни здесь (то, что не
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Ирина подробно рассказывает об истории и совереиееномти поселка. Все это во время прогулки вполне посильной и для детей, и для взрослых. Листвянка раскрылась для меня в новом ключе. Срасибо большое!
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Н
Экскурсия понравилась: логичные место старта и маршрут, темп комфортный, не было ощущения спешки. Ирина отлично ориентируется в материале, не перегружала
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Всего 47 отзывов в Листвянке в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Озера»
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