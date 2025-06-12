Н Наталия Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе читать дальше нас гидрокостюмы, а главное потом и снимал их. ЯРоман очень внимательно следил за происходящим и был с нами в воде. Я уже на пенсии, но с удовольствием погрузилась в Ангару. Спасибо большое. Рекомендую ердую. Очень забавно. Очень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудник МЧС, который одевал на

М Мария Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Очень классная задумка. Во время плавания испытываешь непередаваемые эмоции и ощущения. В костюме комфортно находится и плавать, но организаторы, проверьте, пожалуйста, костюмы, некоторые из них протекают.

Рекомендую заказать фото и видео с коптера, выклядит очень интересно.

Е Евгения Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе читать дальше 😎 Мне с костюмом повезло, ничего нигде не промокло, переодеваться было не холодно. Фотографируют+есть съёмка дроном за доп. плату, фотографии отличные, прислали быстро ссылку на диск.

Немного не хватило времени в воде, тк был выходной и групп больше, чем отображалось в расписании, не совсем мини-группы. Очень понравился сам флоатинг, интересный опыт, хочется теперь попробовать в других местах😊 Ребята все веселые. Помощь и внимание на 100%

В Вероника Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Купаться в феврале в месте, где Ангара убегает от своего отца Байкала к молодцу Енисею - очень необычные ощущения) Роман и команда позаботились о нашем комфорте и тепле, фотографии с коптера прекрасны. Прикольно)

И Ирина Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Большое спасибо за незабываемые впечатления! Отдельное, спасибо, сотруднику МЧС за внимательность и терпение, горячий чай из термоса после купаний!

Валерии за прекрасные фото!

Б Братищева Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Это было круто, незабываемо, с кучей положительных эмоций! Советую посетить это мероприятие и Вы не пожалеете об этом, памятные фото будут долго напоминать Вам этот незабываемый отдых. Благодарим всю команду, принимающих участии в этом мероприятии🔥🔥🔥

Л Лера Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Хорошая организация процесса. Переодевание в теплой палатке. Гидрокостюмы хорошие, в них не холодно. впечатлений масса. с берега организаторы наблюдают, есть фотограф, делают с коптера фото и видео. В воде инструктор помогает всем, следит за безопасностью

Это интересно и увлекательно

П Панкратова Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Большое спасибо всей группе за организованную работу, Никите, Роману и Валерии!!!!

Е Елена Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе читать дальше одет/раздет в костюм, все делают сотрудники. В конце стало даже жарко в костюме, хотя на улице было -17 гр. Советую включать в программу посещения Листвянки. Дочка в полном восторге, 13 лет. Очень понравилось, все отработано, организованно, команда работает быстро и четко, каждый знает свои обязанности. Не успеваешь понять, а ты уже

Д Даша Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Большая благодарность Роману и его команде! Мы получили массу удовольствия!

Рома- ты ульматаринен!

А Александр Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Все супер, Рекомендую!

О Ольга Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не мечтал окунуться в воды Байкала, да еще и в январе) Абсолютно новые ощущения, рекомендую.

Е Елизавета Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Это очень круто! Заряд положительных эмоций перед рабочей неделей 👍инструкторы все очень понятно объясняют, добрые, отзывчивые. Приеду обязательно еще раз с друзьями 😄

М Мария Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе читать дальше выгорел, крайне рекомендую в качестве медитации - без телефонов, без внешнего шума, дедлайнов, конференц коллов просто лечь и покачаться на волнах Байкала, смотря на небо. Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех, кто устал на работе,

О Оксана Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе читать дальше волнах, это надо обязательно попробовать! При этом можно вообще не беспокоиться если рядом опытный и внимательный инструктор Роман! Спасибо, было очень круто!!! Находились всего 2 дня на Байкале в Листвянке. Испытали незабываемые впечатления от айсфлоатинга на Байкале. Купаться зимой, качаться безмятежно на

М Марина Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌

М Марина Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе Очень понравилось 🤩 Расслабляет и веселит😄Рекомендую👍