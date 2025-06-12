Мои заказы

Айс-флоатинг – экскурсии в Листвянке

Найдено 3 экскурсии в категории «Айс-флоатинг» в Листвянке, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
28 отзывов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
1 час
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Айсфлоатинг на Байкале
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
13 дек в 12:00
14 дек в 12:00
4000 ₽ за человека
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    12 июня 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудник МЧС, который одевал на
    читать дальше

    нас гидрокостюмы, а главное потом и снимал их. ЯРоман очень внимательно следил за происходящим и был с нами в воде. Я уже на пенсии, но с удовольствием погрузилась в Ангару. Спасибо большое. Рекомендую ердую. Очень забавно.

    Очень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудникОчень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудникОчень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудникОчень здорово. Одно из самых ярких впечатлений о Байкале зимой. Организаторы очень внимательны. Был бывший сотрудник
  • М
    Мария
    4 апреля 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень классная задумка. Во время плавания испытываешь непередаваемые эмоции и ощущения. В костюме комфортно находится и плавать, но организаторы, проверьте, пожалуйста, костюмы, некоторые из них протекают.
    Рекомендую заказать фото и видео с коптера, выклядит очень интересно.
    Очень классная задумка. Во время плавания испытываешь непередаваемые эмоции и ощущения. В костюме комфортно находится иОчень классная задумка. Во время плавания испытываешь непередаваемые эмоции и ощущения. В костюме комфортно находится иОчень классная задумка. Во время плавания испытываешь непередаваемые эмоции и ощущения. В костюме комфортно находится и
  • Е
    Евгения
    24 марта 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень понравился сам флоатинг, интересный опыт, хочется теперь попробовать в других местах😊 Ребята все веселые. Помощь и внимание на 100%
    читать дальше

    😎 Мне с костюмом повезло, ничего нигде не промокло, переодеваться было не холодно. Фотографируют+есть съёмка дроном за доп. плату, фотографии отличные, прислали быстро ссылку на диск.
    Немного не хватило времени в воде, тк был выходной и групп больше, чем отображалось в расписании, не совсем мини-группы.

  • В
    Вероника
    21 марта 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Купаться в феврале в месте, где Ангара убегает от своего отца Байкала к молодцу Енисею - очень необычные ощущения) Роман и команда позаботились о нашем комфорте и тепле, фотографии с коптера прекрасны. Прикольно)
  • И
    Ирина
    16 марта 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Большое спасибо за незабываемые впечатления! Отдельное, спасибо, сотруднику МЧС за внимательность и терпение, горячий чай из термоса после купаний!
    Валерии за прекрасные фото!
    Большое спасибо за незабываемые впечатления! Отдельное, спасибо, сотруднику МЧС за внимательность и терпение, горячий чай из термоса после купаний!Большое спасибо за незабываемые впечатления! Отдельное, спасибо, сотруднику МЧС за внимательность и терпение, горячий чай из термоса после купаний!
  • Б
    Братищева
    16 марта 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Это было круто, незабываемо, с кучей положительных эмоций! Советую посетить это мероприятие и Вы не пожалеете об этом, памятные фото будут долго напоминать Вам этот незабываемый отдых. Благодарим всю команду, принимающих участии в этом мероприятии🔥🔥🔥
  • Л
    Лера
    7 марта 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Хорошая организация процесса. Переодевание в теплой палатке. Гидрокостюмы хорошие, в них не холодно. впечатлений масса. с берега организаторы наблюдают, есть фотограф, делают с коптера фото и видео. В воде инструктор помогает всем, следит за безопасностью
    Это интересно и увлекательно
  • П
    Панкратова
    4 марта 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Большое спасибо всей группе за организованную работу, Никите, Роману и Валерии!!!!
  • Е
    Елена
    23 февраля 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень понравилось, все отработано, организованно, команда работает быстро и четко, каждый знает свои обязанности. Не успеваешь понять, а ты уже
    читать дальше

    одет/раздет в костюм, все делают сотрудники. В конце стало даже жарко в костюме, хотя на улице было -17 гр. Советую включать в программу посещения Листвянки. Дочка в полном восторге, 13 лет.

    Очень понравилось, все отработано, организованно, команда работает быстро и четко, каждый знает свои обязанности. Не успеваешь
  • Д
    Даша
    19 февраля 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Большая благодарность Роману и его команде! Мы получили массу удовольствия!
    Рома- ты ульматаринен!
  • А
    Александр
    17 февраля 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Все супер, Рекомендую!
    Все супер, Рекомендую!Все супер, Рекомендую!Все супер, Рекомендую!
  • О
    Ольга
    27 января 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не мечтал окунуться в воды Байкала, да еще и в январе) Абсолютно новые ощущения, рекомендую.
    Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы неБлагодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не
  • Е
    Елизавета
    19 января 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Это очень круто! Заряд положительных эмоций перед рабочей неделей 👍инструкторы все очень понятно объясняют, добрые, отзывчивые. Приеду обязательно еще раз с друзьями 😄
  • М
    Мария
    18 января 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех, кто устал на работе,
    читать дальше

    выгорел, крайне рекомендую в качестве медитации - без телефонов, без внешнего шума, дедлайнов, конференц коллов просто лечь и покачаться на волнах Байкала, смотря на небо.

    Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для техОчень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для техОчень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех
  • О
    Оксана
    10 января 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Находились всего 2 дня на Байкале в Листвянке. Испытали незабываемые впечатления от айсфлоатинга на Байкале. Купаться зимой, качаться безмятежно на
    читать дальше

    волнах, это надо обязательно попробовать! При этом можно вообще не беспокоиться если рядом опытный и внимательный инструктор Роман! Спасибо, было очень круто!!!

  • М
    Марина
    8 января 2025
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌
    Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌Было супер,) все комфортно, тепло, сухо,) Одно из ярких впечатлений поездки, рекомендуем 👌
  • М
    Марина
    14 декабря 2024
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень понравилось 🤩 Расслабляет и веселит😄Рекомендую👍
  • А
    Алина
    7 декабря 2024
    Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
    Очень классный опыт, поплавали, пофоткались 👍

