На этой неспешной прогулке вы увидите исток Ангары и полюбуетесь панорамами легендарного озера. Узнаете, как небольшой рыбацкий посёлок превратился в главные ворота Байкала. А ещё откроете для себя места, мимо которых обычно проходит большинство путешественников.
Описание экскурсии
Исток Ангары и Шаман-камень
Мы побываем на смотровой площадке, откуда открывается одна из самых известных панорам Байкала. Вы увидите, где начинается Ангара, и взглянете на Шаман-камень — символ этих мест. Гид расскажет легенды, связанные с ним, и объяснит, почему из Байкала вытекает только одна река.
Набережная Листвянки
Поговорим о посёлке и его жителях, а также о том, как Листвянка менялась с течением времени.
Свято-Никольская церковь
Заглянем в старинный храм, который уже больше века встречает путешественников на берегу Байкала.
Мемориал японским военнопленным и часовня Николая Японского
Посетим место, напоминающее о малоизвестной странице истории посёлка. Вы узнаете, как судьбы разных народов оказались связаны с Байкалом.
Ретро-парк
Зайдём в художественную мастерскую Осиповых, где познакомимся с необычными арт-объектами и атмосферой творческой Листвянки.
Организационные детали
- Мы пройдём пешком 5 км
- Возможны отклонения от основного маршрута по вашему желанию (не более 1 км)
- Дополнительно по желанию оплачивается билет в ретро-парк — 200 ₽ за чел.
- Возможно проведение репортажной фотосъёмки во время экскурсии по предварительной договорённости
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Легенда Байкала»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я гид-экскурсовод с 2012 года, путешественник, коренная сибирячка, влюблённая в родные места. Моя работа — это не просто профессия, а возможность поделиться с вами любовью к этому удивительному краю. Получив профессиональное
Входит в следующие категории Листвянки
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