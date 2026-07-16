На этой неспешной прогулке вы увидите исток Ангары и полюбуетесь панорамами легендарного озера. Узнаете, как небольшой рыбацкий посёлок превратился в главные ворота Байкала. А ещё откроете для себя места, мимо которых обычно проходит большинство путешественников.

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Описание экскурсии

Исток Ангары и Шаман-камень

Мы побываем на смотровой площадке, откуда открывается одна из самых известных панорам Байкала. Вы увидите, где начинается Ангара, и взглянете на Шаман-камень — символ этих мест. Гид расскажет легенды, связанные с ним, и объяснит, почему из Байкала вытекает только одна река.

Набережная Листвянки

Поговорим о посёлке и его жителях, а также о том, как Листвянка менялась с течением времени.

Свято-Никольская церковь

Заглянем в старинный храм, который уже больше века встречает путешественников на берегу Байкала.

Мемориал японским военнопленным и часовня Николая Японского

Посетим место, напоминающее о малоизвестной странице истории посёлка. Вы узнаете, как судьбы разных народов оказались связаны с Байкалом.

Ретро-парк

Зайдём в художественную мастерскую Осиповых, где познакомимся с необычными арт-объектами и атмосферой творческой Листвянки.

Организационные детали