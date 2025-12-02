Найдено 3 экскурсии в категории « Зимние » в Листвянке, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 6.5 часов Групповая до 18 чел. Байкальская Ривьера: на хивусе - к бухте Песчаной За один день увидеть всё многообразие зимнего озера Начало: У ресторана «Прошлый век» «почему именно зимой в бухте Песчаной открываются виды, которые недоступны в другое время года» Расписание: ежедневно в 10:00 ₽ за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала Начало: От вашего отеля «А зимой Байкал восхитит льдом невероятной красоты с метановыми пузырьками и гигантскими торосами» 21 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине На микроавтобусе 13 часов Фотопрогулка до 7 чел. Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки Начало: В Иркутске «С высоты полюбуемся островом Ольхон и переправой, по которой летом мы будем передвигаться на судне, а зимой переедем по льду Малого моря» Расписание: ежедневно в 07:00 13 000 ₽ за человека Другие экскурсии Листвянки

