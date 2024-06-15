1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
30 июня в 08:00
1 сен в 08:00
11 000₽ за человека
Групповая
1 час
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Узнайте о формировании звёзд и планет, свежих открытиях в космонавтике и влиянии Солнца на нашу цивилизацию. Лекция от иркутского астронома Михаила Меркулова
Начало: У Байкальской астрофизической обсерватории
Расписание: в среду и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 июня 2024Мария - один из лучших гидов, с которыми мы взаимодействовали, а мы много с кем в разных странах мира проводили
- ЕЕкатерина9 марта 2024Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
- ББорис19 февраля 2024У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
- РРоман15 июня 2023Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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