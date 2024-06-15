Экскурсии проходящие только летом в Листвянке

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Листвянке, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш лучший день на Байкале
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Байкале
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
30 июня в 08:00
1 сен в 08:00
11 000 за человека
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Групповая
1 час
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Узнайте о формировании звёзд и планет, свежих открытиях в космонавтике и влиянии Солнца на нашу цивилизацию. Лекция от иркутского астронома Михаила Меркулова
Начало: У Байкальской астрофизической обсерватории
Расписание: в среду и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 июня 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мария - один из лучших гидов, с которыми мы взаимодействовали, а мы много с кем в разных странах мира проводили
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    экскурсии. Мария - эрудированная, клиенториентированная, знающая историю и множество нюансов гид, влюбленный в свое дело человек. Всем рекомендуем к ней обращаться - и у нее много разных вариантов экскурсий. Спрашивайте - она все подскажет.

  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
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    истоком Ангары, обедали в бурятской юрте. Звезду снимаю за некорректную информацию про дополнительные расходы, они не соответствуют совершенно действительности, публикую экскурсию необходимо проверять такие данные. Попали в неловкую ситуацию с Хаски (которые даже не похожи на Хасок), вместо заявленных 1700 заплатили 3000. Цены на вход в музеи также иные.

    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из
  • Б
    Борис
    19 февраля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
  • Р
    Роман
    15 июня 2023
    Дайвинг на Байкале
    Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ваш лучший день на Байкале
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  3. Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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