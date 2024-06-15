читать дальше экскурсии. Мария - эрудированная, клиенториентированная, знающая историю и множество нюансов гид, влюбленный в свое дело человек. Всем рекомендуем к ней обращаться - и у нее много разных вариантов экскурсий. Спрашивайте - она все подскажет.

Мария - один из лучших гидов, с которыми мы взаимодействовали, а мы много с кем в разных странах мира проводили