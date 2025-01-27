1 час
Мини-группа
до 6 чел.
Айсфлоатинг на Байкале
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 13:15 и 14:30
Завтра в 12:45
15 фев в 11:00
4000₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На хивусе - в бухту Песчаную
На хивусе по Байкалу: экскурсия из Листвянки включает обед, прогулки и невероятные виды! Подходит для всей семьи
Начало: В центре Листвянки
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 января 2025Благодарю организаторов и инструкторов! Отличный, новый для меня вид отдыха - айсфлоатинг! Ну кто бы не мечтал окунуться в воды Байкала, да еще и в январе) Абсолютно новые ощущения, рекомендую.
- ЕЕлизавета19 января 2025Это очень круто! Заряд положительных эмоций перед рабочей неделей 👍инструкторы все очень понятно объясняют, добрые, отзывчивые. Приеду обязательно еще раз с друзьями 😄
- ММария18 января 2025Очень понравилось купание в гидрокостюме, гарантирую получение новых эмоций, ну и это просто забавно. Для тех, кто устал на работе,
- ЮЮлия17 января 2025Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.
- ИИрина13 января 2025Все отлично
- ММаргарита9 января 2025Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который живет в удивительном месте и готов много о нем рассказать.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в феврале 2025
Сейчас в Листвянке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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