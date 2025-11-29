Мои заказы

Байкал новогодний

Новый год на Байкале — незабываемое приключение в царстве льда и снега! Вас ждет праздничная программа у берегов Ольхона и экскурсионный тур с посещением главных достопримечательностей озера! Вы откроете для
себя Листвянку, подниметесь на смотровую площадку Камень Черского, заглянете в лимнологический музей с виртуальным погружением в батискафе и прокатитесь на собачьих упряжках. Позвольте зимнему Байкалу подарить вам сказку, которую вы будете вспоминать весь следующий год!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкал. Празднование Нового года

Встреча в аэропорту или в гостинице Иркутска.

Переезд до пролива Байкала под названием Малое Море (акватория острова Ольхон). Размещение на турбазе, ужин.

Вечером новогодний банкет с развлекательной программой, конкурсами и танцами.

Питание включено: ужин, новогодний ужин-банкет.

2 день

День на берегу Байкала, праздничные развлечения

Поздний завтрак и свободный день на Байкале. Возможность исследовать самый первый и чистый лёд Байкала в заливе около острова Ольхон.

Развлекательная программа на свежем воздухе с горячими угощениями на турбазе.

Вечером праздничный ужин с профессиональным ведущим.

Питание включено: завтрак (в обед), ужин.

3 день

Переезд в Листвянку

Переезд от Малого Моря в поселок Листвянку. Размещение в гостинице.

Вблизи гостиницы можно посетить непинарий, колесо обозрения прямо на берегу Байкала и прогуляться по набережной.

Питание включено: завтрак.

4 день

Экскурсионный день в Листвянке

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень — исток реки Ангары.

Посещение лимнологического музея (музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.

5 день

Отправление в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск (аэропорт или отель).

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостинице. Проживание в номерах «стандарт».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе246810
Стоимость тура за 1 человека98 90092 30082 50078 20075 200

Варианты проживания

Наратэй

2 ночи

Загородный отель «Наратэй» находится на побережье озера Байкал, в одной из самых красивых бухт Куркутского залива Малого Моря. Территория бухты составляет 13 гектаров, находящихся на склонах двух сопок. Отель огорожен забором из натурального местного камня.

На территории загородного отеля каждый найдет занятие по душе. Можно поиграть в бильярд и настольный теннис, а также посмотреть фильмы в кинозале. В игровом зале найдутся развлечения для всей семьи (настольные игры, видеоигры Xbox).

Зимой можно покататься на коньках, горке, заняться подлёдной рыбалкой или просто погулять по прозрачной и чистой толще байкальского льда и полюбоваться зимними видами.

Байкальский кедр

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном.

На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах «стандарт»
  • Питание по программе
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Новогодний банкет с программой
  • Все входные билеты по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Питание, не включенное в тур
  • Прокат инвентаря (коньки, лыжи, тюбы)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

