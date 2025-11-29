Программа тура по дням
Иркутск - Байкал. Празднование Нового года
Встреча в аэропорту или в гостинице Иркутска.
Переезд до пролива Байкала под названием Малое Море (акватория острова Ольхон). Размещение на турбазе, ужин.
Вечером новогодний банкет с развлекательной программой, конкурсами и танцами.
Питание включено: ужин, новогодний ужин-банкет.
День на берегу Байкала, праздничные развлечения
Поздний завтрак и свободный день на Байкале. Возможность исследовать самый первый и чистый лёд Байкала в заливе около острова Ольхон.
Развлекательная программа на свежем воздухе с горячими угощениями на турбазе.
Вечером праздничный ужин с профессиональным ведущим.
Питание включено: завтрак (в обед), ужин.
Переезд в Листвянку
Переезд от Малого Моря в поселок Листвянку. Размещение в гостинице.
Вблизи гостиницы можно посетить непинарий, колесо обозрения прямо на берегу Байкала и прогуляться по набережной.
Питание включено: завтрак.
Экскурсионный день в Листвянке
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень — исток реки Ангары.
Посещение лимнологического музея (музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Отправление в Иркутск
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск (аэропорт или отель).
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостинице. Проживание в номерах «стандарт».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека
|98 900
|92 300
|82 500
|78 200
|75 200
Варианты проживания
Наратэй
Загородный отель «Наратэй» находится на побережье озера Байкал, в одной из самых красивых бухт Куркутского залива Малого Моря. Территория бухты составляет 13 гектаров, находящихся на склонах двух сопок. Отель огорожен забором из натурального местного камня.
На территории загородного отеля каждый найдет занятие по душе. Можно поиграть в бильярд и настольный теннис, а также посмотреть фильмы в кинозале. В игровом зале найдутся развлечения для всей семьи (настольные игры, видеоигры Xbox).
Зимой можно покататься на коньках, горке, заняться подлёдной рыбалкой или просто погулять по прозрачной и чистой толще байкальского льда и полюбоваться зимними видами.
Байкальский кедр
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном.
На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах «стандарт»
- Питание по программе
- Трансферы и экскурсии по программе
- Новогодний банкет с программой
- Все входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Питание, не включенное в тур
- Прокат инвентаря (коньки, лыжи, тюбы)
- Личные расходы