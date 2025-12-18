Комфортабельные джипы, узкий круг друзей и родных, интересные локации и вкусное разнообразие байкальских деликатесов. Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 2 до 8 человек в период с ноября по март.
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту Иркутска.
Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.
Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.
Переезд в Листвянку.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Размещение в отеле.
Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.
Дополнительно можно прокатиться летом на катере, а зимой на упряжках с ездовыми собаками.
Питание включено: завтрак, обед.
Джип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс
Завтрак в отеле.
Отправление к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон) на джипе с водителем-гидом.
По пути – посещение бурятского этнопарка, обед в юрте с развлекательной национальной программой.
Мастер-класс по приготовлению бууз, знакомство с бурятской кухней.
Прибытие на Ольхон (или на берег Малого Моря напротив Ольхона), размещение на турбазе, ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня
Отправление в Иркутск на джипе.
Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям – природному комплексу, который расположен между Приморском хребтом и Байкалом.
Посещение самых живописных бухт, смотровые площадки (точные локации зависят от погоды и ледовой обстановки).
Древнейшие наскальные рисунки каменного века (петроглифы).
Посещение мраморного карьера.
Обед с живописным видом и блюдами традиционной кухни.
Прибытие в Иркутск вечером.
Питание включено: завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает размещение в Листвянке в гостинице Байкальский кедр или Крестовая падь, вторая ночь на Ольхоне (Набаймар) или на Малом море (зависит от ледовой обстановки) на турбазе Наратэй.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размера индивидуальной группы, руб:
|группа
|при двухместном размещении
|8 человек
|69 000
|6 человек
|76 400
|4 человека
|72 500
|2 человека
|105 000
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
База отдыха «Набаймар»
База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским.
К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем.
В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом "BAIKAL CEDAR" находится в Листвянке. Здесь Вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель. В некоторых - обустроен гостиный уголок, либо балкон. Уборка проводится ежедневно. стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках.
Гостиница «Крестовая Падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на базе отдыха (стандарт)
- Питание: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед
- Трансферы и экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, которое не включено в тур
- Личные расходы
- Прокат коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.