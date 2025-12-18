Мои заказы

Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастро-тур весной и летом

Гостеприимный Байкал
Гастрономический летний тур на Байкал для индивидуальной группы.

Комфортабельные джипы, узкий круг друзей и родных, интересные локации и вкусное разнообразие байкальских деликатесов. Тур проводится под индивидуальный запрос для группы от 2 до 8 человек в период с ноября по март.
Гостеприимный Байкал. Индивидуальный гастро-тур весной и летом



Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту Иркутска.

Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.

Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.

Переезд в Листвянку.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Размещение в отеле.

Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.

Дополнительно можно прокатиться летом на катере, а зимой на упряжках с ездовыми собаками.

Питание включено: завтрак, обед.

Иркутск - Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Джип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс

Завтрак в отеле.

Отправление к Малому морю Байкала (акватория острова Ольхон) на джипе с водителем-гидом.

По пути – посещение бурятского этнопарка, обед в юрте с развлекательной национальной программой.

Мастер-класс по приготовлению бууз, знакомство с бурятской кухней.

Прибытие на Ольхон (или на берег Малого Моря напротив Ольхона), размещение на турбазе, ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Джип-экспедиция к Малому морю. Этнопарк. Кулинарный мастер-класс

3 день

Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня

Отправление в Иркутск на джипе.

Именно за счет джипа переезд не просто по трассе, но и по уникальным Тажеранским степям – природному комплексу, который расположен между Приморском хребтом и Байкалом.

Посещение самых живописных бухт, смотровые площадки (точные локации зависят от погоды и ледовой обстановки).

Древнейшие наскальные рисунки каменного века (петроглифы).

Посещение мраморного карьера.

Обед с живописным видом и блюдами традиционной кухни.

Прибытие в Иркутск вечером.

Питание включено: завтрак, обед.

Тажеранские степи. Петроглифы. Мраморный карьер. Традиционная кухня


Проживание

Тур предусматривает размещение в Листвянке в гостинице Байкальский кедр или Крестовая падь, вторая ночь на Ольхоне (Набаймар) или на Малом море (зависит от ледовой обстановки) на турбазе Наратэй.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размера индивидуальной группы, руб:

группапри двухместном размещении
8 человек69 000
6 человек76 400
4 человека72 500
2 человека105 000

Варианты проживания

База отдыха «Наратэй»

1 ночь

Загородный отель «Наратэй» ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.

Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.

На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.

База отдыха «Наратэй»


База отдыха «Набаймар»

1 ночь

База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским.

К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем.

В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

База отдыха «Набаймар»


Гостевой дом «Байкальский кедр»

1 ночь

Гостевой дом "BAIKAL CEDAR" находится в Листвянке. Здесь Вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель. В некоторых - обустроен гостиный уголок, либо балкон. Уборка проводится ежедневно. стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках.

Гостевой дом «Байкальский кедр»


Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая Падь»


Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на базе отдыха (стандарт)
  • Питание: день 1: завтрак, обеддень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед
  • День 1: завтрак, обед
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, обед
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
  • Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, которое не включено в тур
  • Личные расходы
  • Прокат коньков
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Рекомендации по покупке билетов
В день начала тура отправление с 08:00 до 11:00 в любое время, встреча в аэропорту, на ЖД или в
гостинице Иркутска, прилет в любое время до 10:00.
В последний день тура прибытие в Иркутск ориентировочно к 19:00-20:00, рекомендуем вылет на
следующий день, либо не ранее 23:00 в последний день тура.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

