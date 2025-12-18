1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту Иркутска.

Обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.

Обед в аутентичном ресторане байкальской кухни.

Переезд в Листвянку.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Размещение в отеле.

Вечером можно прогуляться по местному рынку с байкальскими деликатесами или мы поможем забронировать ресторан для приятного и вкусного вечера.

Дополнительно можно прокатиться летом на катере, а зимой на упряжках с ездовыми собаками.

Питание включено: завтрак, обед.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160