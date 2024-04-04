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По популярности
Авторский тур
5 дней
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
- ЕЕлена2 марта 2023Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
- ААнна1 марта 2023Было здорово и интересно
- EEkaterina10 марта 2022Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
- ВВероника17 марта 2021Тур получился замечательный. 5 дней активного отдыха - оптимально для зимнего Байкала. Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Джип-туры»
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