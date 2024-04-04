Джип-туры в Листвянке

Найдено 3 тура в категории «Джип-туры» в Листвянке, цены от 74 900 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Байкальский драйв
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
Начало: г. Иркутск
14 фев в 10:00
28 фев в 10:00
87 700 за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300 за человека
Золотая осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотая осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
17 сен в 10:00
74 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Байкальский драйв
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Золотая осень на Байкале
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
    Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошоОрганизация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо
  • Е
    Елена
    2 марта 2023
    Золотая осень на Байкале
    Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
  • А
    Анна
    1 марта 2023
    Золотая осень на Байкале
    Было здорово и интересно
  • E
    Ekaterina
    10 марта 2022
    Байкальский драйв
    Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
  • В
    Вероника
    17 марта 2021
    Байкальский драйв
    Тур получился замечательный. 5 дней активного отдыха - оптимально для зимнего Байкала. Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его
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    в самых разных состояниях, в самое разное время суток - он прекрасен. Одно сплошное удовольствие! Было, конечно не жарко, но рядом был транспорт, в котором всегда была печка и в номерах тепло и уют. Питание было подстроено под наш не мясной рацион. Хотя кто-то в нашей группе испытывал сложности с питанием - нам понравилось всё. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Джип-туры»

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  3. Золотая осень на Байкале
Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Джип-туры" можно забронировать 3 тура от 74 900 до 189 300 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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