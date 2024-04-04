Н Надежда Байкальский драйв Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

В Виктория Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

М Марина Золотая осень на Байкале Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ

А Андрей Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».

Ю Юлия Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.

Е Елена Золотая осень на Байкале Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.

А Анна Золотая осень на Байкале Было здорово и интересно

E Ekaterina Байкальский драйв Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!