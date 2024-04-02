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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Музей деревянного зодчества Тальцы
Экскурсия в живописный парк- музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|заезды с 19.07, 26.07, 02.08, 09.08
|2-хместный номер
|34 900
|32 700
|40 700
|43 000
|доплата за одноместное размещение
|-
|4 500
|9 800
|15 000
Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Турбаза Обитаемый остров
Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.
Гостиница «Арабеска»
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро. В гостинице можно поиграть в бильярд.
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной категории
- Питание, указанное в программе (день 2-4: завтрак)
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 4: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: Листвянка - Тальцы - Листвянка
- День 4: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Этнографический музей Тальцы
- День 2: Этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Есть ли скидки в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!