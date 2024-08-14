Здесь вы сможете насладиться красотой природы, изучить уникальную экосистему озера и познакомиться с местными достопримечательностями. Познавательные экскурсии, яркие впечатления, спокойный отдых без долгих переездов для всей семьи. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Прибытие и размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Знакомство с двумя телескопами, один из которых — самый большой в мире линзовый телескоп.
Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 2 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Музей деревянного зодчества Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Листвянка - Иркутск
Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|74 600
|69 300
|88 000
|праздничные даты
|74 600
|69 300
|93 000
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|10 500
|22 800
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|10 500
|26 300
Размещение Хостел: гостиница Арабеска — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение Эконом: гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение Стандарт: гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: 20 июля - 10 августа.
Варианты проживания
Гостиница Байкальский Кедр
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница Арабеска
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 2-8 завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: по Листвянкедень 4: по Листвянкедень 6: Листвянка - Тальцы - Листвянкадень 8: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: по Листвянке
- День 4: по Листвянке
- День 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка
- День 8: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: Байкальская астрофизическая обсерваториядень 6: этнографический музей Тальцы
- День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 6: этнографический музей Тальцы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.