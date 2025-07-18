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Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур

Выходные в Листвянке
Потрясающая возможность провести незабываемые выходные на Байкале! Индивидуальный насыщенный активный тур по самым живописным местам священного озера, в рамках которого вы получите максимум эмоций всего за несколько дней. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией.

Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
5
3 отзыва
Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур
Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур
Выходные в Листвянке. Индивидуальный летний тур
Ближайшие даты:
25
июл26
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авг8
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авг

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, музей под открытым небом Тальцы, Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Экскурсия в этнографический музей Тальцы.

Прогулка по музею под открытым небом.

Переезд в поселок Листвянку.

Посещение байкальского рынка, где можно приобрести местную рыбу и сувениры.

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Иркутск, музей под открытым небом Тальцы, ЛиствянкаИркутск, музей под открытым небом Тальцы, ЛиствянкаИркутск, музей под открытым небом Тальцы, ЛиствянкаИркутск, музей под открытым небом Тальцы, Листвянка
2 день

Экскурсия на катере вдоль КБЖД

Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере.

КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.

Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Экскурсия на катере вдоль КБЖДЭкскурсия на катере вдоль КБЖДЭкскурсия на катере вдоль КБЖДЭкскурсия на катере вдоль КБЖД
3 день

Камень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по Иркутску

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 8 ч.

Камень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по ИркутскуКамень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по ИркутскуКамень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по ИркутскуКамень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по Иркутску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников группы, варианта размещения и даты заезда:

Обычные даты:

Цена тура при размещении ХОСТЕЛ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:122 60078 50060 30052 60046 900
Стоимость тура за группу:245 200314 000361 800420 800469 000

Цена тура при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:121 10077 00058 80051 10045 300
Стоимость тура за группу:242 200308 000352 800408 800453 000

Цена тура при размещении СТАНДАРТ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:127 20083 10064 90057 20051 500
Стоимость тура за группу:254 400332 400389 400457 600515 000

Даты в высокий сезон с 20 июля по 10 августа:

Цена тура при размещении ХОСТЕЛ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:124 20080 00061 80054 20048 400
Стоимость тура за группу:248 400320 000370 800433 600484 000

Цена тура при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:121 90077 80059 50051 80046 000
Стоимость тура за группу:243 800311 200357 000414 400460 000

Цена тура при размещении СТАНДАРТ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:128 80084 60066 40058 80053 000
Стоимость тура за группу:257 600338 400398 400470 400530 000

Варианты проживания

Гостиница Байкальский Кедр

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница Байкальский КедрГостиница Байкальский КедрГостиница Байкальский Кедр

Отель Байкал

2 ночи

Новый отель «Байкал» расположен на берегу великого озера Байкал — самого глубокого и чистого пресноводного озера планеты.

Современные номера, красота сибирской природы, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.

Отель БайкалОтель БайкалОтель БайкалОтель БайкалОтель Байкал

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание: день 2-3 обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянкадень 3: по Листвянке
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянка
  • День 3: по Листвянке
  • Экскурсионные услуги: день 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея) день 3: обзорная экскурсия по Иркутску
  • День 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея)
  • День 3: обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой Байкал летом и осенью?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал летом
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Байкал осенью
Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
18 июл 2025
С удовольствием, поеду ещё в одно путешествие с этим оператором!
О
Ольга
16 июл 2025
Организация отличная, координатор Анастасия всегда была на связи, помогала советами. Учитывала все пожелания.
М
Мария
30 июн 2025
Организация тура на высшем уровне, ни разу не было никаких ситуаций, выводящих из равновесия, куратор тура Антонина была на связи, каждый день интересовалась всё ли хорошо. Приятно было чувствовать себя окруженным заботой и вниманием! Отдельная благодарность нашему гиду Ивану! Человек, который очень любит свой край и действительно много знает о нём. Рассказывал всё с огоньком в глазах. 🔥😇

Тур входит в следующие категории Листвянки

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