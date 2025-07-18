Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
Программа тура по дням
Иркутск, музей под открытым небом Тальцы, Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Экскурсия в этнографический музей Тальцы.
Прогулка по музею под открытым небом.
Переезд в поселок Листвянку.
Посещение байкальского рынка, где можно приобрести местную рыбу и сувениры.
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Экскурсия на катере вдоль КБЖД
Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере.
КБЖД — это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.
Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных условий.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Камень Черского, лимнологический музей, обзорная экскурсия по Иркутску
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 8 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников группы, варианта размещения и даты заезда:
Обычные даты:
Цена тура при размещении ХОСТЕЛ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|122 600
|78 500
|60 300
|52 600
|46 900
|Стоимость тура за группу:
|245 200
|314 000
|361 800
|420 800
|469 000
Цена тура при размещении ЭКОНОМ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|121 100
|77 000
|58 800
|51 100
|45 300
|Стоимость тура за группу:
|242 200
|308 000
|352 800
|408 800
|453 000
Цена тура при размещении СТАНДАРТ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|127 200
|83 100
|64 900
|57 200
|51 500
|Стоимость тура за группу:
|254 400
|332 400
|389 400
|457 600
|515 000
Даты в высокий сезон с 20 июля по 10 августа:
Цена тура при размещении ХОСТЕЛ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|124 200
|80 000
|61 800
|54 200
|48 400
|Стоимость тура за группу:
|248 400
|320 000
|370 800
|433 600
|484 000
Цена тура при размещении ЭКОНОМ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|121 900
|77 800
|59 500
|51 800
|46 000
|Стоимость тура за группу:
|243 800
|311 200
|357 000
|414 400
|460 000
Цена тура при размещении СТАНДАРТ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|128 800
|84 600
|66 400
|58 800
|53 000
|Стоимость тура за группу:
|257 600
|338 400
|398 400
|470 400
|530 000
Варианты проживания
Гостиница Байкальский Кедр
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель Байкал
Новый отель «Байкал» расположен на берегу великого озера Байкал — самого глубокого и чистого пресноводного озера планеты.
Современные номера, красота сибирской природы, вкусная авторская кухня – эти и другие возможности откроют для себя как бизнес путешественники, так и туристы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание: день 2-3 обед
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянкадень 3: по Листвянке
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: Листвянка - КБЖД, мыс Половинный - Листвянка
- День 3: по Листвянке
- Экскурсионные услуги: день 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея) день 3: обзорная экскурсия по Иркутску
- День 3: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 3: посещение музея Байкала (лимнологического музея)
- День 3: обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой Байкал летом и осенью?
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.