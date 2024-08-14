Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Листвянку — уютный посёлок на берегу Байкала. Здесь вы сможете насладиться красотой природы, изучить уникальную экосистему озера и познакомиться с местными достопримечательностями. Познавательные экскурсии, яркие впечатления, спокойный отдых без долгих переездов для всей семьи. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественников на Байкал!

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от 69 100 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Отправление из Листвянки, прибытие в Иркутск.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Листвянке.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Листвянке.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых — самый большой в мире линзовый телескоп.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Листвянке.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского , откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Прибытие и размещение в гостинице.

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостел эконом стандарт обычные даты 74 600 69 100 87 600 праздничные даты 93 00 доплата за одноместное размещение в обычные даты - 10 500 22 800 доплата за одноместное размещение в праздничные даты 26 300

Размещение Хостел: гостиница Арабеска — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение Эконом: гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение Стандарт: гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: