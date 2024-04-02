Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Предлагаем вам отправиться на Ольхон – сердце озера Байкал, а затем в Листвянку – в окрестностях которой много необычных природных и рукотворных достопримечательностей, а также множество развлечений на любой вкус.

Приезжающие сюда туристы чувствуют невероятную энергетику и силу, признаваясь себе в том, что давно утратили ту связь с природой, заложенную в каждом из нас.

По пути у нас будет возможность познакомиться с бурятской культурой и попробовать национальную кухню в Бурятском этнопарке. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
12
янв
26
янв
14
фев
22
фев
8
мар
14
апр

Что вас ожидает:

Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Заглянем на местный рынок, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры
Покатушки на хивусе
Покатушки на хивусе
Проедем на хивусе вдоль КБЖД
Бурятская культура
Бурятская культура
Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке и национальная кухня

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед, ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

Тимбилдинг в этническом стиле

Выезд с острова Ольхон, посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой.

Тимбилдинг в этническом стиле, участие в национальных обрядах и играх, мастер-класс.

Дегустация традиционных блюд и напитков.

Прибытие в Листвянку.

Размещение в гостинице

Питание включено: завтрак, обед
Автотранспортом: примерно 350 км
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.

4 день

Поездка на хивусе вдоль КБЖД

Посадка на Хивус в Листвянке.

Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.

Высадка на берег, прогулка.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км Водным транспортом: примерно 60 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

5 день

Листвянка. Шаман-камень. Лимнологический музей

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по городу.

Размещение в гостинице.

Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км Автотранспортом: примерно 80 км
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.

6 день

Отъезд

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно
Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе – о. Ольхон, в гостиницах – пос. Листвянка и г. Иркутска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб:

Цена тура при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:117 60098 60091 70084 900
Стоимость тура за группу:1 176 0001 972 0002 751 0003 396 000

Цена тура при размещении СТАНДАРТ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:124 200105 00098 30091 400
Стоимость тура за группу:1 242 0002 100 0002 949 0003 656 000

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты, руб:

Цена тура при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:119 000100 00093 20086 400
Стоимость тура за группу:1 190 0002 000 0002 796 0003 456 000

Цена тура при размещении СТАНДАРТ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:128 500109 400102 60095 700
Стоимость тура за группу:1 285 0002 188 0003 078 0003 828 000

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Размещение Эконом предусматривает:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 3-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5

Размещение Стандарт предусматривает:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 3-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

2 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Арабеска»

2 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.

Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: День 1: обед, ужин День 2: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, обед День 4-5: обед
  • День 1: обед, ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, обед
  • День 4-5: обед
  • Транспортные услугиДень 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: Ольхон - ЛиствянкаДень 4: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - ЛиствянкаДень 5: По ЛиствянкеДень 6: по Иркутску
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: Ольхон - Листвянка
  • День 4: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 6: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программойДень 3: Тимбилдинг в этническом стиле и мастер-классДень 3: Дегустация национальных блюд и напитковДень 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 5: Обзорная экскурсия по Иркутску
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой
  • День 3: Тимбилдинг в этническом стиле и мастер-класс
  • День 3: Дегустация национальных блюд и напитков
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 5: Обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
  • Авиа и железнодорожные билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидке в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Листвянки

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыНа автобусе

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