Приезжающие сюда туристы чувствуют невероятную энергетику и силу, признаваясь себе в том, что давно утратили ту связь с природой, заложенную в каждом из нас.
По пути у нас будет возможность познакомиться с бурятской культурой и попробовать национальную кухню в Бурятском этнопарке. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед, ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Тимбилдинг в этническом стиле
Выезд с острова Ольхон, посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой.
Тимбилдинг в этническом стиле, участие в национальных обрядах и играх, мастер-класс.
Дегустация традиционных блюд и напитков.
Прибытие в Листвянку.
Размещение в гостинице
Питание включено: завтрак, обед
Автотранспортом: примерно 350 км
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Поездка на хивусе вдоль КБЖД
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.
Высадка на берег, прогулка.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км Водным транспортом: примерно 60 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Листвянка. Шаман-камень. Лимнологический музей
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км Автотранспортом: примерно 80 км
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.
Отъезд
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно
Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе – о. Ольхон, в гостиницах – пос. Листвянка и г. Иркутска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб:
Цена тура при размещении ЭКОНОМ:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|117 600
|98 600
|91 700
|84 900
|Стоимость тура за группу:
|1 176 000
|1 972 000
|2 751 000
|3 396 000
Цена тура при размещении СТАНДАРТ:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|124 200
|105 000
|98 300
|91 400
|Стоимость тура за группу:
|1 242 000
|2 100 000
|2 949 000
|3 656 000
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты, руб:
Цена тура при размещении ЭКОНОМ:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|119 000
|100 000
|93 200
|86 400
|Стоимость тура за группу:
|1 190 000
|2 000 000
|2 796 000
|3 456 000
Цена тура при размещении СТАНДАРТ:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|128 500
|109 400
|102 600
|95 700
|Стоимость тура за группу:
|1 285 000
|2 188 000
|3 078 000
|3 828 000
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 20 июля – 10 августа
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Размещение Эконом предусматривает:
- Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2
- Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 3-4
- Размещение: Иркутск — Гостиница Матрешка — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5
Размещение Стандарт предусматривает:
- Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2
- Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 3-4
- Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- Детская площадка бесплатно;
- Парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
На территории работает туристическое бюро.
В гостинице можно поиграть в бильярд.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Виктория»
Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.
Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.
Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание: День 1: обед, ужин День 2: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, обед День 4-5: обед
- День 1: обед, ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, обед
- День 4-5: обед
- Транспортные услугиДень 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: Ольхон - ЛиствянкаДень 4: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - ЛиствянкаДень 5: По ЛиствянкеДень 6: по Иркутску
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: Ольхон - Листвянка
- День 4: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
- День 5: По Листвянке
- День 6: по Иркутску
- Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программойДень 3: Тимбилдинг в этническом стиле и мастер-классДень 3: Дегустация национальных блюд и напитковДень 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 5: Обзорная экскурсия по Иркутску
- День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой
- День 3: Тимбилдинг в этническом стиле и мастер-класс
- День 3: Дегустация национальных блюд и напитков
- День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 5: Обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
- Авиа и железнодорожные билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
- Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Есть ли скидке в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!